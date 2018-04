Manželství je zbytečnost, říká čtyřikrát rozvedená Melanie Griffithová

„Nevstupujte do manželství. To je má rada. Není to vůbec potřeba. Buď si projdete celým tím podělaným systémem předmanželských smluv, nebo když se chcete rozvést a nemáte žádnou předmanželskou smlouvu, pak si přejete, aby nějaká existovala. Manželství se mi jeví jako velmi zastaralé,“ prohlásila Griffithová pro New York Daily News.

Herečka má tři potomky, s každým manželem jednoho. Ani děti nepovažuje za důvod uzavírat sňatek.

„Abyste dnes měli dítě, nemusíte se už vdávat. Už neexistuje žádné stigma kolem dětí a manželství,“ tvrdí.

Griffithová se poprvé vdávala v roce 1976 za Dona Johnsona. Po šesti měsících se rozvedli. V roce 1989 se vzali podruhé a vydrželo jim to do roku 1996. Mezi těmito dvěma manželstvími s Johnsonem stihla ještě jedno se Stevenem Bauerem. Jeho manželkou byla v letech 1982 až 1987. V roce 1996 se provdala počtvrté za Antonia Banderase. V prosinci 2014 soud jejich manželství ukončil.