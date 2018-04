Chtěla jsem se dostat z anorexie, proto jsem sportovala, říká Melanie C

Zpěvačka Mel B (41) má sebevědomí na rozdávání. Dokonce se neostýchá chodit nahá okolo svého domu. Prý to tak...

VIDEO: Mel C ze Spice Girls je v Praze kvůli Slovákovi, chodila bez bot

Britská zpěvačka a někdejší členka Spice Girls Melanie C zavítala na tři dny do Prahy. Může za to nadějný slovenský...