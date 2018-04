Měla jsem orgasmus. Proč ženy lžou?

Třeba jako slečna Jana (24). "Sex se mi líbí. Někdy mám ale problém dosáhnout orgasmu a nechci svého partnera zklamat. Problém asi bude v mém sebevědomí. Myslím, že by mě pak partner možná nepovažoval za tolik atraktivní a myslel si, že mám nějaký tělesný defekt," popisuje.

Zcela praktický postoj k věci má Simona (42). Jak sama říká, v předstírání orgasmu se už vypracovala na docela slušnou úroveň. "Dělám to docela často. Už jsem totiž ztratila naději, že by mě někdy partner dovedl uspokojit podle mých představ. Nebaví mě to s ním, ale chci mu vyhovět. A tak předstírám, co to jen jde a ze všech sil. Musím dokonce říct, že mě to docela baví. Střídám různé vzdechy a pohyby. Mám z toho takovou zvláštní zvrhlou radost, že se můj partner dá tak lehce oklamat. Jenže pak jsem na něj stejně naštvaná, že mi nedává, co potřebuji. A má to vliv i na náš vztah," vypráví.

Podle průzkumu newyorského Sexuologického centra předstírají orgasmus alespoň někdy až dvě třetiny žen. A asi pětina to dělá docela často. Tím, že v posteli nikdy nic nehrála, se může pochlubit jen jedna třetina žen.

Když ho to vzrušuje



Proč ženy v posteli lžou? "Některé hovoří o potřebě udělat partnerovi radost. Jiné mají pocit, že pokud by neprožily orgasmus, utrpěla by partnerova sebeúcta," vysvětluje sexuoložka MUDr. Hanka Fifková. Zhruba deset procent žen orgasmus vůbec neprožívá. Z této skupiny se podle odbornice určitě některé "předstíračky" orgasmu také rekrutují. "Jsou i ženy, které prostě chtějí nekonečný sex nějak ukončit. A také ty, které na sex chuť nemají. Ale z nějakých důvodů se přesto rozhodly do toho jít," popisuje Fifková.

Další zajímavou a zřejmě i dost početnou skupinu žen, které orgasmus jen předstírají, tvoří ty, kterým se sex líbí a nemají problém dosáhnout vyvrcholení – ale ne přímo při intimním styku. Když k němu dojde, usilovně hrají erotické divadlo.

"Tyto ženy mají pocit - a někdy je v něm utvrzuje i partnerův postoj - že orgasmus při prosté souloži je ten nejsprávnější. Respektive že hlavním a nezastupitelným typem sexu je soulož provázená orgasmem na obou stranách. Zde se kromě jiného projevuje stále ještě normotvorný vliv mužské sexuality, protože pro muže je na rozdíl od žen orgasmus při souloži samozřejmostí, neboť jim byla tato dispozice vrozena. Také přetrvává nedostatek informací. Vždyť orgasmus při souloži daný ryze vaginálním drážděním je vysloveně menšinová záležitost," objasňuje pravou stránku věci Hanka Fifková. Předpokládá se přitom, že minimálně šedesát procent žen je schopno dosáhnout orgasmus jen drážděním vnějších pohlavních orgánů. Při samotném sexuálním styku by ho nikdy nedosáhly.

Poznám tvůj orgasmus

"Orgasmus při milování předstírám celkem pravidelně. Protože mám pocit, že se to mému partnerovi líbí, když trochu více zavzdychám. Okamžitě cítím, že se mnohem více vzruší. A také je pak hned rychleji hotový. Někdy už totiž bývám docela unavená, protože mu to strašně dlouho trvá a já už chci někdy spát nebo si číst nebo koukat na televizi," takový názor se objevil v jedné internetové diskusi. A další: "Nejdříve jsem z toho předstírání byla trochu rozpačitá. A tak jsem se svého muže zeptala, zda pozná, kdy mám orgasmus a kdy ne. Jeho odpověď mě dostatečně uklidnila. Prý to vůbec nepozná. Jen když tak zvláštně zavzdychám, to si je pak téměř jistý."

Je předstírání orgasmu normální věc? Hanka Fifková si to nemyslí. "Předstírat by se nemělo. Mám plnou ordinaci žen, které tak dlouho hrály orgasmus, až úplně ztratily chuť na sex. Což v dlouhodobém vztahu často nebývá vratná věc. Partneři by se měli milovat tehdy, když mají oba chuť. Měli by si sdělit tolik informací, aby pravděpodobnost prožití orgasmu na obou stranách byla maximální, a je úplně jedno, kdy a jak k tomu během milování dojde. Kromě toho, že orgasmus je hezká věc, jeho prožití znamená i prevenci ztráty sexuální touhy," tvrdí sexuoložka.

Za odborníkem

Pokud tedy předstíráte častěji, než je vám samé milé, návštěva sexuologa nebo i psychologa má určitě smysl. Může totiž jít i o sexuální dysfunkci, takzvanou primární anorgasmii. O této své poruše ženy ani často nevědí a myslí si, že nemít vůbec žádný orgasmus je zcela běžná a normální věc. Sexuolog Jaroslav Zvěřina ve své knize Sexuologie (nejen) pro lékaře napsal, že nejméně osm procent žen, tedy téměř každá desátá, zůstává bez prožitého orgasmu po celý život. A nejméně třetina má orgasmus jen někdy a za určitých podmínek.

Dalším problémem může být podle Fifkové nízké sebehodnocení ženy. Žena si myslí: "Musím to zahrát, jinak by se mu se mnou nelíbilo a opustil by mne." Dalším kamenem úrazu může být podceňování muže. Tedy: "Na konci sebou párkrát hodím a on je chudáček celej vedle." A nakonec, ženy velmi často vede do ordinace sexuologa nedostatek sexuální touhy. Ta má často psychické, ale i fyzické kořeny, například chybí-li příslušné ženské pohlavní hormony. Tato situace se dá ale řešit dodáním hormonů zvenčí.

TŘI RADY PRO MUŽE: Jak předejít předstírání



* Nejlepším receptem na "opravdový" orgasmus ženy je dostatečně dlouhá předehra. Pokud partnerku navnadíte, nebude mít důvod vám něco nalhávat. * Muž je schopen ejakulovat už po několika sekundách. Běžná doba vyvrcholení je od dvou do šesti minut. Zatímco žena dosahuje orgasmu obvykle až po deseti a více minutách. Není výjimkou ani půlhodinová stimulace. Nespěchejte na ni! * Říkejte své partnerce, jak ji milujete, jak je krásná a že vás velmi vzrušuje. U ženy je orgasmus často mnohem více psychickou než fyzickou záležitostí. Zatímco muže vzruší pohled na hezké ženské tělo, velké procento žen se do varu dostává, když je partner vzruší příjemnými slovy.

