Měla jsem být třetí do páru aneb jak se žije ve třech

Vše začalo asi před rokem. Dvaatřicetiletá Radka měla s Honzou společné známé a také koníčka, díky kterému se potkávali na různých akcích. Byli to takoví ti povrchní známí. Při další z akcí poznala i Honzovu přítelkyni Marii. Asi po dvou měsících se s Honzou opět potkala.

"Říkal, že jsem byla Marii sympatická, že by bylo fajn, kdybych s nimi začala kamarádit a někdy přijela na víkend. Měla jsem z toho zvláštní pocit," vypráví Radka, která se nenechala vyfotit ani ne tak kvůli sobě, ale s ohledem na soukromí Honzy a Marie.

Odpověděla tehdy obvyklé "jasně, někdy přijedu". "Bylo to takové to neurčité ‚někdy‘. Pak mi od nich ale začaly chodit esemesky, maily. Vyptávali se, kdy už konečně přijedu. Mně bylo trapné pořád říkat, že mám hodně práce, že jsem nemocná a podobně. Takže jsem jednoho dne kývla a řekla, že přijedu na víkend. Říkala jsem si, proč ne - jsme stejně staří, máme podobné zájmy. Zdálo se, že bychom si mohli rozumět," říká sportovní, nakrátko ostříhaná tmavovláska Radka, která si hlavně kvůli Marii přála zůstat v anonymitě.

Vybrala si mě Marie

Radka tušila, co od ní mladý pár očekává. Do sto kilometrů vzdálené vesničky jela s vědomím, že se mohou všichni tři sblížit. "Trošku jsem se cítila jako ve smyčce. Nevěděla jsem, jak z toho vycouvat. Ale zároveň jsem si říkala, pokud se něco stane, tak se to stane. Navíc to pro mě nebylo zas až tak nové. Sex ve třech jsem si už zažila, i když šlo o jednorázový úlet," přiznává Radka, kterou v té době nic neomezovalo, neměla přítele a bylo to pro ni jakési zpestření.

Dlouho očekávané setkání se odehrávalo v klidu a pohodě. Asi jako když přijedete ke známým na návštěvu. Nikde žádný nátlak nebo nepříjemné narážky. K samotnému milování ve třech prý došlo plynule.

"Byl to příjemný večer u krbu, s vínem. Všichni tři jsme seděli na takové obrovské posteli, no a tam už jsme potom také zůstali. Začalo to letmými polibky, pohlazením a pak se to rozjelo," popisuje Radka.

"Samozřejmě jsme se milovali všichni tři navzájem, takže i já s Marií," dodává. Honza také Radce prozradil, že si ji v podstatě vybrala Marie.

"Jan chtěl tu představu zrealizovat, ale výběr ženy nechal na své partnerce."

Obě ženy braly antikoncepci. Žádnou další ochranu trojice nepoužívala. "Neřešili jsme a ani jsme se neobávali, že by někdo z nás něco ‚přinesl‘, jak se tak říká. Nechtěla jsem po nich žádná zdravotní potvrzení a nechtěli je ani oni po mně," prozrazuje Radka.

Po prvním společně stráveném víkendu následovaly další. Honzovi imponovalo, když se mohl někde objevit se dvěma ženami. "Bavilo nás sledovat, jak na nás lidé reagují," usmívá se Radka. I někteří Radčini známí věděli, kam a za jakým účelem jezdí na víkendy.

"Někdo to vzal úplně v pohodě, s tím, že je to čistě moje věc, a někdo se křižoval," směje se.

Společná budoucnost? Ne, díky

Už na začátku Radka upozorňovala, že je tam pro zábavu, a ne proto, aby narušovala něčí vztah nebo někoho nahrazovala. "Už vůbec jsem neplánovala společnou budoucnost ve třech," tvrdí.

Po pár týdnech však začaly vznikat hádky a žárlivé scény. "Marie nastalou situaci přestávala zvládat. Sice jsem pořád opakovala, že jí nechci Honzu odloudit a jejich vztah rozbít, ale ona se cítila ohrožená. A možná i oprávněně. Měla jsem pocit, že se do mě Honza zamiloval," říká Radka.

Viděla, jak tento "trojvztah" Marii ničí a jak je zoufalá z pocitu, že se jí její partner vzdaluje.

"Marie se mi jednou svěřila, že na tohle přistoupila, jen aby Honzu neztratila. A když pak začala žárlit na mě, měla strach, že by si po případném rozchodu už nikdy nikoho nenašla," vysvětluje Radka.

Radka navíc začala cítit, že se ji Honza snaží začlenit do jejich rodinného a společenského života. "To se mi samozřejmě nelíbilo. Nic takového jsem nikdy nechtěla," říká.

Honza se také začal chovat majetnicky. "Když jsem jednu neděli jela do Prahy dříve než obvykle, strašně se divil a vyptával a nedokázal pochopit, že mám i další přátele, se kterými se chci vidět," popisuje Radka.

Poslední kapkou bylo, když Marie začala mít zdravotní problémy. "Marušku pořád bolel žaludek, páteř... Chodila na nejrůznější vyšetření, ale nic se nepotvrdilo. Nakonec se ukázalo, že všechny ty problémy byly psychosomatického rázu."

Proto Radka asi po třech měsících tento "trojvztah" ukončila.

"Přijela jsem opět na víkend. V neděli jsem se pak sbalila a oznámila jim, že odjíždím a už nepřijedu," popisuje konec vztahu. Poté Honza ještě chvíli Radku kontaktoval přes mail a telefon, ale ona si stála za svým.

Občas se s Marií a Honzou potkává na společných akcích. "Trochu mě mrzí, že i když jsme si to v klidu vyříkali a vše se urovnalo, tak když se potkáme, sotva mi řeknou ahoj. Mně by nedělalo problém prohodit pár slov, ale z jejich strany není žádný zájem," říká Radka.

Žít ve třech se prostě nedá

Radka má nyní přítele, se kterým je podle svých slov šťastná jako nikdy s nikým. "Je to něco naprosto nového, co jsem ještě nikdy nepoznala. Už jsem si prošla sňatkem, rozvodem, takže nějakých pár mužů jsem poznala. Ale to, co prožívám teď, prožívám úplně jinak než dřív. A proto, že jsem zakusila i ten trojvztah a mám možnost čerpat dobré i špatné z předchozích vztahů, si ten současný opravdu užívám. Co bych před třemi lety řešila hysterickou scénou, nad tím se dnes směju a mávám rukou. Na vztah nahlížím úplně jinak," usmívá se Radka.

Radčin partner o její zkušenosti s "trojkou" ví. "Po třech týdnech chození jsem mu to řekla. Nestydím se za to, ale vím, že je to nestandardní. Nechtěla jsem, aby se to nějakým nevhodným způsobem dozvěděl od někoho jiného. Překvapilo mě, že pak přiznal, že i on má se sexem ve třech zkušenost," říká Radka.

Dodává však, že už by na podobnou věc nepřistoupila. Ani kdyby zrovna partnera neměla.

"Nemám už potřebu vyplňovat čas takhle. Byla to jen další příjemná zkušenost."

"Utvrdila jsem se, že nemám potřebu tohle dál realizovat a také jsem díky tomu poznala mužské přemýšlení, zažila jsem spoustu hezkých věcí. Na druhou stranu jsem poznala, že něco takového nemá budoucnost. Je to neudržitelné. Do takového ‚vztahu‘ není dobré vstupovat s tím, že budou všichni tři šťastná rodina. Kdyby něco takového fungovalo, tak už tady máme mnohoženství," končí vyprávění Radka.