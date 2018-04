Měl jsem strach, že mě v noci píchne, říká o Čejkové exmanžel

Marek Vít Narodil se 24. 3. 1971.

Má tři děti, každé s jinou partnerkou (dcera Šárka 21, synové Marek 18 a Patrik 12 let).

Z vyhrožování a omezování osobní svobody ho před lety žalovala první manželka Eva, matka nejmladšího syna Patrika.

V roce 2005 si vzal moderátorku Mirku Čejkové ve výkonu trestu ve věznici ve Všehrdech po bezmála roční známosti.

Byl několikrát souzen, za finanční podvody dostal 8letý trest odnětí svobody.

V červnu 2011 ho Mirka Čejková obvinila z napadení a z násilí. Policie věc šetří.



V srpnu se s Mirkou Čejkovou rozvedl.

Městský soud zrušil Mirce Čejkové žádost o jeho vykázání z domu s konstatováním, že žádost byla založena pouze na spekulacích.

Pracuje jako fotbalový manažer, momentálně shání sponzory pro klub FC Barcelona.

Mirka Čejková vás bila?

Taky si do mě bouchla, když měla ty své záchvaty, ale nebudu ze sebe dělat chudáka. Někdy jsem měl i strach, že mě v noci píchne. Všechno způsobovaly její výkyvy nálad. Ráno nás obvykle všechny milovala, jak jsme skvělí, jak je šťastná, že odvezu kluky do školy, a večer přišla a jen křičela, nadávala, ponižovala, urážela. Všechno bylo najednou špatně. Pak se omlouvala, přišla na řadu flaška, pak sex a ráno bylo zas všechno v pořádku.

Uhodil jste někdy vy ji?

Nikdy. Víte, my jsme oba berani, ale každý se v konfliktu chováme jinak. Paní Čejková chce za každou cenu řešit, zatímco já v takové situaci mlčím, případně odcházím pryč. Vím, že tak umím lidi vytočit, ale ne že bych někoho mlátil.

První facka měla prý padnout v době, kdy jste byl doma na propustce z vězení.

Tak to by byla sebevražda. Jste doma, užíváte si svobody, máte temperamentní ženskou, fajn děti, ona za vámi dva roky jezdí do vězení a vy to oceníte tím, že jí dáte facku? To bych musel být nějaký úchyl, blázen, stejně jako každý, kdo zmlátí ženu. Když pak přijdete 26. března 2009 domů s pětiletou podmínkou, víte, že musíte své jméno očistit jen tak, že neuděláte chybu. Snažil jsem se dostat z toho dna zase nahoru a měl bych si všechno podělat tím, že bych napadl ženskou, o které navíc vím, že je taková, že by to nemuselo dobře dopadnout?

Viděli jsme v domě paní Čejkové promáčknuté dveře, vylomené panty...

To udělala sama! Zase do mě šila, tak jsem se před ní zamkl a nevšímal si jí. Řvala: "Je to můj dům, co si myslíš, ty sráči!" Pak rozkopala dveře.

Letos 12. 6. na vás zavolala policii, že jste ji napadl. Jaká je vaše verze?

Přijel jsem pět minut před půlnocí domů, seděla na terase, popíjela a kouřila. A prý, kde jsem byl a proč nejsem s ní. "Jé, zase chlastáš," řekl jsem jí a nechtěl nic řešit. Šel jsem do pokoje na Facebook. Přišla za mnou, že si chce promluvit. Nadávala, bouchla si do mě a je pravda, že jsem jí řekl něco sprostýho. Začala vyhrožovat, že si svou svobodu a kariéru neužiju. Já na to: "To víš, že jo. A jak to uděláš?" Za dvacet minut někdo zvoní. Přijela policie a začala vyšetřovat, že prý jsem ji v opilosti napadl a už hodinu ji tu mlátím. A protože se poškrábala na zádech a tvrdila, že je to ode mě, brala mi policie vzorky DNA zpod nehty. "Vemte to pořádně," říkal jsem jim. Pochopitelně nic nenašli, když jsem se jí ani nedotkl. I testy na alkohol a drogy byly negativní. Myslela si, že mě zavřou, ale to se nestalo. Ještě tu noc jsem se odstěhoval a od té doby s paní Čejkovou nemluvil.

Podle lékařů měla ale otřes mozku.

Zajímavé je (vytahuje kopie lékařských zpráv), že tu noc bezprostředně po mém údajném útoku jí ještě v noci na ambulanci nic nezjistili. Poslali ji domů a doporučili klid 24 hodin. Ale byla ještě týž den na policii podat trestní oznámení a večer se nechala znovu vyšetřit s tím, že se její stav zhoršil a celý den zvracela a bolí ji hlava. Dostala krční límec a s lékařskou zprávou zamířila rovnou k soudu s žádostí o mé vykázání z domu.

Jak daleko je vyšetřování?

Napadení se neprokázalo, teď její oznámení policie překvalifikovala jako vyhrožování.

Měla prý zdravotní potíže už po jednom z vašich dřívějších útoků. Dokonce pro ni svědčí současný primátor Bohuslav Svoboda, který jí vyšetření zařizoval.

Pan doktor Svoboda je gynekolog a odrodil Mirce císařským řezem dvě děti, pomohl jí i tehdy, když přišla o naše dítě. Co bylo mezi nimi víc, nevím, ale jsou přátelé a znají se dvacet let. A kdyby mu opravdu o nějakém násilí vyprávěla, proč s tím nešel na policii? To je přece povinnost lékaře v takové situaci.

Jenže Mirka Čejková požádala o pomoc terapeutky z Rosy, jak nám samy potvrdily.

Je zajímavé, že do policejních protokolů nic takového neuvedla, nezmínila se ani v trestním oznámení, které na mě podala. O Rose poprvé mluvila až dva měsíce po té údajné události. Podívejte, Čejková kandidovala v roce 2005 do Senátu spolu s paní Bobošíkovou pod heslem Pomohu týraným ženám. Chápu, že z kolegiality jí teď vyhoví. Moje právní zástupkyně Marie Benešová má za to, že s touto účelovou novinkou přišla až teď. V jejím vyjádření se doslova píše: "Bylo dost zarážející, že by na tak důležitý fakt při oznámení a své výpovědi paní Čejková zapomněla. Tímto novým a podstrčeným důkazem chce jen posílit pozici poškozené a národem litované ženy."

Myslela jsem, že vás zastupuje Klára Samková.

Obě. Klára Samková u rozvodu a Marie Benešová teď v trestním řízení. Doktorka Samková totiž v tomto šetření vystupuje jako svědek.

Jak to?

Paní Čejková má kamarádku Gábinu, s níž už léta řeší, že ji její partner týrá. A letos v lednu mě Mirka požádala o pomoc. Kontaktoval jsem právě doktorku Samkovou. Několikrát s ní paní Čejková kvůli Gábině telefonovala a přitom opakovaně zdůraznila, že kdybych já mlátil ji, hned by se mnou vymetla. No a Klára Samková měla rozhovory nahrané a svědčila v tom smyslu na policii (ukazuje kopii policejní výpovědi Kláry Samkové).

Je s podivem, že vás za klienta přijala i taková kapacita, jakou bezesporu je bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Jak jste to dokázal?

Zazvonil jsem u ní a předložil důkazy tak jasné, že do toho šla.

Jaké?

Konkrétně o nich mluvit nesmím, to by mi nedovolila.

Jak vám máme věřit, když vás za omezování osobní svobody žalovala i vaše předchozí manželka Eva?

Ta když viděla, co se teď kolem mě děje, napsala do Šípu a mé advokátce dopis, v němž vysvětluje, že tehdy bylo její oznámení zveličené, přitažené za vlasy, že byla pod vlivem svého otčíma a že o kluka se vzorně starám a platím na něj. Klidně vám na ni dám telefon a ověřte si to.

Váš vztah s Mirkou Čejkovou byl od začátku vyvzdorovaná love story. Kdy se to mezi vámi pokazilo?

Nepokazilo. Všechno bylo vlastně v pohodě, nebýt těch jejích stavů. Vyčetla mi i to, že kvůli mně si Felix na fotbale poranil koleno a že si Alex ve škole zlomil ruku. Mohl jsem za všechno. Tehdy jsem se poprvé sbalil, odstěhoval a řekl jí, že tohle už dál nebudu snášet. Kvůli dětem jsem se ale zase vrátil. Řekl jsem jí: "Už to nedělej, je to každý den, někdo tě naštve, nebo stojíš před zrcadlem a přijde scéna. Už mi z toho hrabe."

Doporučil jste jí návštěvu lékaře?

Ona chodila k panu doktorovi Cimickému. Co vím, užívala Lexaurin, do toho nějaký ten alkohol. I já jsem za ním šel pro radu. Řekl mi tehdy: "Introvert a psychopatka, zabal to, dokud je čas, lepší už to nebude." Když si nechce pomoct sama, nikdo další s tím nic neudělá. Přitom Mirka má vlastní webovky a nabízí lidem koučink, jak zvládat vztahy. Teorii zná, ale v praxi si pomoct neuměla.

Místo pomoci jste ji ale natáčel a nahrával na mobil. Proč jste to dělal?

Věděl jsem, čeho je schopná. Zbystřil jsem už na začátku vztahu, kdy mi ukazovala fotky, jak má od Čejky obtisknutou golfovou hůl na zádech, vyprávěla, že klukům vyrážel zuby. Tehdy jsem jí ale věřil a chtěl jí pomoct. Jednou jsem ale přišel domů a byla tam policie. Vyšetřovala, že ji napadl její exmanžel. Ona nechala navrtat trezor, ve kterém byly zbraně, aby mohla Čejku obvinit z krádeže. Na zemi byly navíc kapky krve z jejího nosu. Ptal jsem se, co tam dělá ta krev, a ona, že je tu ještě od doby, kdy odjel Čejka. "To ale není pravda," povídám jí. A ona na to, ať jsem zticha, že to pravda je. Její tehdejší výpověď je skoro stejná jako oznámení na mě, jen místo "děje" se liší.

Proč by to fingovala, kdyby už měla fotky s otisknutou holí na zádech?

Taky jsem se ptal. Řekla, že modřinu na záda jí namalovaly kamarádky na Nově.

Nebylo by bývalo lepší se sbalit a odejít?

Já si žil docela v pohodě, děti mě měly rády, i já je. Když jsem je poprvé viděl, kluci byli spíš jako dvě malé holky. Protože hledám sponzory pro fotbalový klub FC Barcelona, měl jsem příležitost vzít koncem května Felixe na fotbal do Španělska. Byl úplně nadšený. Pamatuji si pak doma tu scénu, kdy Mirka stojí ve dveřích a křičí: "Jsi dobrej, jsi úžasnej, ale proč dáváš tu lásku dětem, proč jsem tam s tebou nebyla já?" Ano, nebyl jsem už schopen jí dát víc citu a o sex jsem nestál, v tom vidím svoji chybu.

S dětmi se vídat chcete?

Jaké mám právo, když ona nechce? Biologický otec je daný, může si je koupit, jednoho za 150, druhého za 120 tisíc, a kdyby chtěla alimenty i po mně, a na to by mohla slyšet, tak si je rád budu brát.

Půl roku jste spolu intimně nežili, tvrdí Mirka Čejková. Měl takový život smysl?

To je lež. Něco vám ukážu, ale omlouvám se za to (ukazuje mi v mobilu erotické SMS z května z čísla Mirky Čejkové - ta ale tvrdí, že jí vzal telefon a posílal si je z něj sám). A ještě si poslechněte, jak se s dětmi učila (dává mi mobil s nahrávkou). Říká jim: "Jdi do prdele, ty sráči." Takhle se mluví s desetiletým dítětem?

Proč myslíte, že by si Mirka Čejková vymýšlela?

To nevím. Vztek, že jsem podal žádost o rozvod? Pomsta? Mediální pozornost? Image? Víte, ona bývala hodně populární a teď už není, podle mě tu změnu těžce snáší. Ukázal jsem jí, že si nenechám kálet na hlavu, a ona, místo aby se v klidu rozvedla, rozhodla se, že ze sebe veřejně udělá utrápenou, týranou ženu.

V létě jste se rozvedli, to už jste se netajil novou přítelkyní. Jak dlouho se znáte?

Potkali jsme se na jaře v Barceloně. Kateřina je bývalá krasobruslařka, pracuje jako stylistka, ale žije v Londýně, takže jsme se nevídali, jen jsme si vyměnili dva maily, nějaké textovky. A ten večer, kdy jsem měl údajně paní Čejkovou napadnout, jsem jí zavolal. Nabídla se, že jestli potřebuji pomoc, přiletí. A opravdu druhý den tu byla. Je o dva roky mladší, svobodná a už by si přála rodinu. Teď za ní poprvé letím na víkend.

Máte nový vztah, mohl byste na spor s exmanželkou, který vás stojí energii i peníze, rezignovat a žít v cizině. Proč to neuděláte?

Svůj život si žiju, zas tak moc mě spor nezaměstnává. Jsem beran a nechci nést nálepku tyrana.