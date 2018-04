Mějte pod čepicí. Stylové doplňky pro chladné dny

Nestárnoucí klasika

Klasickou a nestárnoucí volbou budou i v letošním roce samozřejmě čepice. Dobře si asi pamatujeme na naše dětství, kdy jsme čepici měly v zimě schovanou v kapse od bundy.

Od té doby jsme se nejen poučily z prodělaných angín a chřipek, ale také z módních zpráv a novinek, které nám pravidelně rok co rok vtloukají do hlavy, že ten, kdo čepice nenosí, je vlastně out.

Nosit se budou čepice všeho druhu. Od bavlněných po pletené, s bambulkami i bez nich, čepice na první pohled méně výrazných barev... Až po strakaté vzory, které se budou letos nosit víc, než kdykoliv předtím.

Meze se klást rozhodně nebudou, záleží však na vhodné kombinaci se zbytkem outfitu. Pro snazší kombinovatelnost můžete i letos sáhnout po teplé trojkombinaci, tedy čepici, šále i rukavicích stejného vzhledu.

Francouzský šmrnc v českých ulicích

Také kloboučky, případně barety, ve francouzském stylu nejspíš natrvalo zakotvily i v našich českých šatnících. Na rozdíl od čepic jsou elegantnější a vypadají sofistikovaněji. Proto se budou hodit i ke společenským oděvům, apartním kabátkům a dalšímu vkusnému šatstvu. Pokud tak milujete francouzskou módu, budou pro vás skvělou volbou.

Jejich jedinou nevýhodou může být fakt, že tolik jako čepice nezahřejí. Tu však zcela zamete pod práh stylovost, s jakou se tento kouzelný čepec nosí.

Berany berany duc

Jednoznačně in budou letos kožešinové a chlupaté beranice, které už se u nás náznakem objevily i vloni. Letos se však ze strany zákazníků očekává masivní poptávka. Jsou nejen extra hřejivé, ale také velice sexy a roztomilé zároveň. Tedy dokonalá kombinace pro zimu.

Je však třeba vybírat takové beranice, které z nás neudělají šedé myšky a zcela nám nezakryjí náš krásný zimou zčervenalý obličej.

Proměňte se ve školačku

Úchvatným módním doplňkem pro chladné dny budou i klapky na uši. Pokud si chcete zahrát na školačku a vyrazit s kamarádkami ven na pohárek svařeného vína, zapomeňte na byznys oblečení a dress code a nechte se unést zcela dívčím lookem.

Růžové sněhule a růžové klapky na uši z vás udělají sladký bonbónek i v tom nechladnějším dni v roce.