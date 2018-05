Trendy půjdou stranou, svatební róba Meghan musí respektovat tradice

Nejočekávanější módní kousek letošního roku se bezpečně ukrývá za zdmi Windsorské kaple. Svatební róba Meghan Markle je už definitivně hotová a připravené na tuto sobotu. Ještě předtím, než se v nich nevěsta ukáže veřejnosti, musí si je prohlédnout britská královna.

„Detaily o samotném svatebním modelu ví jen několik málo osob a až do samotného odhalení je to pro rodinné příslušníky tajemstvím,“ upozorňuje stylistka a módní koučka Kamila Vodochodská s tím, že jediná královna je výjimkou.

Podobně střežené tajemství je i to, kdo róbu vytvořil. Podle deníku Daily Mail s odkazem na zdroj z královského paláce se jedná o značku Ralph & Russo. Značka patří k Meghaniným oblíbeným a je tedy logické, že je horkým favoritem. Značka ani nikdo jiný tuto informaci však zatím oficiálně nepotvrdil, takže je klidné možné, že se můžeme dočkat ještě velkého překvapení.

„V rámci této celosvětové události se jedná pro návrháře ze všech koutů světa o ohromnou výzvu, možnost nejlepší možné prezentace jejich kreativity,“ potvrzuje Kamila Vodochodská. A dodává, že většinou se jedná o návrháře z dané země.

Tradiční svatební róba určená na slavnostní ceremoniál v kapli svatého Jiří, nebude však jedinými šaty, které Meghan ten den obleče. Na večerní recepci, která se bude odehrávat v rezidenci Frogmore, se převlékne. Podle odborníků do něčeho méně formálnějšího.

Zájem o svatební róbu Meghan je tak enormní, že britské sázkové kanceláře opakovaně nezvládaly nápor sázek. V únoru se nejvíce lidí domnívalo, že šaty budou z dílny módního domu Alexander McQueen. O měsíc později se šance přehouply k duu Ralph & Russo. Hovoří se ale i o dalších značkách.

Spekuluje se například o kanadském návrháři Erdemovi. Právě jeho maxi šaty na sobě měla Meghan, když minulý rok doprovázela Harryho na Jamajku na svatbu jeho kamaráda. Mezi jeho klienty patří i vévodkyně z Cambridge a navíc se v poslední době jeho aktivity prolínají s londýnskou metropolí i královskou rodinou.

Hovoří se také o návrháři francouzského původu Rolandu Mouretovi, který je dlouholetý přítel nevěsty. Meghan s oblibou nosí jeho modely a na sociální sítě pravidelně umisťovala i společné fotky. Návrhář na přímou otázku ohledně autorství svatební róby odpověděl, že to nemůže komentovat. Právě proto, že jsou přátelé.

Na seznamu se objevila i návrhářka Jenny Packhamová, v jejíchž modelech vévodkyně Kate představovala všechny své novorozené potomky. Kromě kousků určených k běžnému nošení se specializuje i na honosné róby a svatební šaty. Její modely nosí Taylor Swift, Adele nebo Angelina Jolie. Packhamová naznačila, že by Meghaniny svatební šaty mohly být plné jemných detailů.

Je jednou z britských ikon a tak není divu, že i módní dům Burberry figuruje na listině potenciálních autorů svatebních šatů. Svým precizním, leckdy až strohým stylem zosobňuje mnoho anglického. Vedoucí designér značky Christopher Bailey navíc stojí za kostýmy, které Meghanina postava Rachel oblékala v seriálu Kravaťaci.

Ať už bude róba nevěsty pocházet z dílny kohokoliv ze zmiňovaných designérů, musí zahrnovat množství formálních náležitostí. Musí ctít rodové tradice a držet se protokolu. Pro královskou svatbu platí, že nevěstiny šaty musí být dostatečně slavnostní a formální, ale také by měly respektovat osobnost nevěsty. „V případě americké herečky Meghan, která vyznává spíše ležérní a moderní styl, bychom se tedy mohli dočkat něčeho malinko odvážnějšího, než byly šaty Diany nebo Kate Middletonové,“ tipuje stylistka Ivana Závozdová

Podle ní by jejich součástí mohla být vyšívaná krajka, která je dostatečně slavnostní, ale zároveň i sexy. „Pokud jde o střih, ramena musí být zakryta - odhaduji dlouhý úzký rukáv, protože Meghan má až příliš útlá předloktí,“ říká stylistka.

„Královské svatební modely vždy mají jemné romantické ladění, dlouhou vlečku, jsou posety brilianty a doplněny závojem, který nesmí v žádném případě chybět. V protokolu je též uváděn fakt, že závoj by měl být součástí tiary - korunky se závojem. Trendy v tomto případě musí jít stranou,“ doplňuje Kamila Vodochodská.

„Jedno je jisté, nebude to tiara od Cartiera, kterou měla Kate, protože ta je momentálně na výstavě. Ale mohla by to být ta, kterou měla na svatbě Diana - jako vzpomínka na Harryho maminku,“ tipuje Ivana Závozdová.

Podle stylistek nás nemůže překvapit ani barva šatů. „Jsem si ale jistá, že můžeme očekávat róbu zdravě sebevědomou a stylovou, přesně takovou, jaká Meghan je,“ uzavírá Kamila Vodochodská.