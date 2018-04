Ořechové pokusy: odlehčený medovník nebo domácí nutella

Odlehčený medovník

Příprava: 40 minut

Pečení 30 minut, dokončení 20 minut, rozležení 12 hodin na těsto

120 g másla

5 lžic medu

300 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

3 středně velká vejce

2 lžičky jedlé sody

1 kg hladké mouky

12 lžic smetany na vaření nebo plnotučného mléka

Na náplň:

4 zakysané smetany

2 lžíce medu

1/2 plechovky karamelizovaného mléka

100 g vlašských ořechů

Na dokončení:

1 lžíce medu

1 lžíce citronové šťávy

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plechy vyložíme pečicím papírem.

2. Ve vodní lázni rozpustíme máslo, med, cukr a vanilkový cukr, přimícháme vejce a sodu. Směs mícháme asi 8-10 minut, měla by mít světle hnědou barvu.

3. Směs dáme do mísy, hnětačem rozmícháváme a přidáváme po menších dílech prosátou mouku a smetanu. Vypracujeme hladké těsto.

4. Těsto rozdělíme na osm dílů a postupně vyvalujeme placky, které na povrchu propíchané pečeme asi 4-7 minut podle tloušťky placek. Placky necháme zchladnout.

5. Zakysané smetany promícháme s medem a s karamelizovaným kondenzovaným mlékem. Vlašské ořechy rozstrouháme.

6. Jednu placku, tu nejméně povedenou, nalámeme a rozdrobíme, promícháme s lžící vlašských ořechů a odložíme stranou. Postupně mažeme každou placku krémem, posypeme nastrouhanými oříšky a skládáme na sebe.

7. Poslední placku jen potřeme krémem. Dort uložíme rozležet na 12 hodin do chladu.

8. Před servírováním pokapeme medem smíchaným s citronovou šťávou a posypeme směsí drobečků s ořechy.

Košíčky s karamelizovanými ořechy

Příprava 20 minut

Pečení 20 minut, vaření 20 minut

Na těsto:

150 g hladké mouky

50 g mletých loupaných mandlí

50 g moučkového cukru

1 vejce

100 g másla

Na náplň:

200 g cukru

120 ml vody

1/2 lžičky citronové šťávy

200 ml smetany ke šlehání

50 g másla

1 lžíce medu

špetka soli

300 g vlašských ořechů

100 g čokolády na vaření

NÁŠ TIP: V chladu vydrží dva týdny, pokud jsou dobře zabalené do fólie.

1. Mouku prosejeme na vál, promícháme s mandlemi a moučkovým cukrem, do mouky vyklepneme vejce a přidáme pokrájené máslo. Zpracujeme hladké nelepivé těsto. Pokud se drolí, přidáme lžíci až dvě studené vody. Těsto zabalíme do fólie a necháme minimálně 30 minut odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, těsto vyválíme a vykrojíme z něj kolečka, kterými naplníme formičky na košíčky. Po 15 minutách pečení je vychladíme a vyklopíme. Na plech na pečicí papír rozložíme nalámané ořechy, pečeme je pět minut a rozdělíme do košíčků.

3. V hrnci přivedeme k varu směs cukru, vody a citronové šťávy. Směs nemícháme, jen občas zakroužíme hrncem. Když je karamel světle hnědý, vmícháme do něj smetanu, odstavíme z plamene a přimícháme máslo, med a sůl.

4. Polovinou karamelu polijeme ořechy v košíčcích, do zbylého karamelu vmícháme pokrájenou čokoládu a promícháme.

5. Košíčky ozdobíme směsí karamelu a čokolády a necháme je vychladnout.

Domácí nutella

Pečení 8 minut, příprava 8 minut

200 g lískových oříšků

50 g mandlí

150 g hořké čokolády nebo čokolády na vaření

150 g mléčné čokolády

4 lžíce medu

1 plechovka neslazeného kondenzovaného mléka

1 lžíce neodtučněného kakaa

špetka soli

NÁŠ TIP: Experimentujte s příchutěmi -přidejte špetku mletého kardamomu, muškátového oříšku, kapku vanilkového nebo mandlového extraktu.

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, na plech nasypeme lískové oříšky a mandle, oddělíme je od sebe kouskem alobalu nebo pečicího papíru.

2. Za občasného promíchání pečeme v troubě osm minut.

3. Ve vodní lázni rozehřejeme nalámanou čokoládu, med a kondenzované mléko, kakao a promícháme. Opražené lískové oříšky vsypeme do utěrky a ještě horké je promneme, abychom je zbavili slupek.

4. Teplé oříšky a mandle vsypeme do mixéru nebo robotu a rozmixujeme dohladka.

5. Přilijeme rozehřátou směs mléka a čokolády, přidáme špetku soli a rozmixujeme na hladkou hmotu.

6. Ještě horkou hmotu nalijeme do nahřátých čistých sklenic, uzavřeme a necháme vychladnout obrácené víčky dolů.

7. V lednici vydrží až jeden měsíc.

Arašídové máslo

Příprava 5-7 minut

500 g pražených nesolených arašídů

K dochucení:

špetka soli, 1-2 lžíce medu (nebo 1,5 lžíce přírodního cukru či lžíce melasy)

špetka perníkového koření (nebo skořice, vanilkový extrakt apod.)

NÁŠ TIP: Některá arašídová másla obsahují kousky arašídů, proto část arašídů odeberte, nadrobno nasekejte a vmíchejte do hladké hmoty.

1. Arašídy přebereme a odstraníme případné drobné části slupek.

2. Vsypeme je do robotu, nebo mixéru a dvě minuty je mixujeme. Stěrkou stáhneme hmotu na dno nádoby a mixujeme další tři minuty. Promixovaná hmota by měla být hladká.

3. Arašídové máslo dochutíme libovolnou ingrediencí nebo uložíme rovnou do skleněné uzavíratelné nádoby.

4. Arašídové máslo vydrží až měsíc v ledničce.