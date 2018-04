Medové semifreddo

NA 2 PORCE

Příprava: 15 minut + chladnutí přes noc

* 1 vejce

* 4 žloutky

* 100 g medu + tři lžíce na zakapání

* 300 ml smetany ke šlehání

* 25 g opražených piniových jadérek (lze nahradit plátky mandlí, oříšky, ale můžete je i úplně vynechat)

1. Hrnec, na který se dá postavit miska nebo kastrůlek, zpola naplňte vodou a uveďte ji k varu. Pak oheň stáhněte tak, aby vřela jenom velmi mírně. Do misky (nejlépe kovové) nebo do menšího kastrůlku dejte vejce, žloutky a med a posaďte ji na hrnec.

2. Prošlehávejte pomocí metly nebo ručního elektrického šlehače, až krém zhoustne a zesvětlá; trvá to tři až pět minut. Směs ponechte nad hrncem s teplou vodou, ale už dále nevařte. V jiné nádobě si ušlehejte smetanu do tuha a přidejte ji ke krému.

3. Aby vám krém "nespadl", snažte se smetanu spíš vtírat než vešlehávat. Čím více vzduchových bublinek bude krémový polotovar obsahovat, tím bude výsledek nadýchanější. Když je hmota spojená, sundejte misku z hrnce a krém nechte ještě vychladnout.

4. Krém vlijte do plastové, nejlépe hranaté nádobky. Můžete ho také rozdělit do několika kelímků, třeba od jogurtu – dezert pak budete mít vždycky po ruce. Máte-li nadbytek čerstvého ovoce, klidně ho do krabičky přidejte. Přikryjte víčkem nebo přetáhněte fólií.

5. Nádobu vložte do mrazáku a nechte ji mrazit minimálně dvě tři hodiny nebo rovnou přes noc. Semifreddo má tu výhodu, že se na rozdíl od domácích zmrzlin nemusí během mrazení vyndávat a promíchávat. Teď už je veškerá starost o úspěch na mrazáku…

6. Piniové oříšky na zdobení krátce nasucho opražte – budou aromatičtější. Až vyjmete krabičku z mrazáku, nechte ji pět minut stát při pokojové teplotě, aby semifreddo získalo tu správnou "polozmrzlou" konzistenci a lépe se vyklápělo. Zakapejte medem a posypte oříšky.

Bez strojku i námahy

Domácí výroba zmrzliny je často pokládána za mimořádně složitou záležitost – dokonce tak, že se ta námaha ani nevyplatí. Leckoho odradí představa, že by musel mrznoucí hmotu v pravidelných intervalech prošlehávat nebo investovat do zmrzlinového strojku. U semi­fredda je to ale jinak – k úspěchu vám stačí pár základních pomůcek a mrštné zápěstí.

Jak to dělá Jamie Oliver

Utře 50 g cukru s vanilkovou esencí (můžete použít vanilinový cukr) a 4 žloutky. Z půl litru smetany stvoří šlehačku a ze 4 bílků sníh. Vše spojí a mrazí v kameninové nádobě, jak bylo v Itálii běžné před nástupem plastů.