Medik u mého lůžka? Jen ať se učí

Jak vycházet s mediky Pro někoho nutné zlo, pro jiného rozptýlení. Medici a začínající sestřičky do nemocnic patří stejně jako pacienti. Jak přispět k tomu, aby nevznikala zbytečná nedorozumění? • Podívejte se, s kým máte tu čest

Pacient by měl vždy vědět, kdo s ním jedná. Proto všichni ti, kteří se připravují na zdravotnické povolání, by měli být označeni zřetelnou jmenovkou, na které je uveden i druh studia. • Nebojte se o své soukromí

Podle zákona mohou medici a žákyně nahlížet do zdravotní dokumentace pacientů, ale pouze s písemným souhlasem pacienta. Všichni studenti jsou zároveň tímto zákonem vázáni trvalou povinnou mlčenlivostí. • Klidně řekněte, že jste už unaveni

Pokud jste již vyčerpáni a necítíte se na další rozhovor a vyšetřování od studentů, klidně to řekněte. Lékaři to musí respektovat. Nikdo vás ke kontaktu s mediky nemůže nutit ani ve fakultní nemocnici. Není to vaše povinnost. • Nechte se rozmazlovat od žákyň

Pokud máte možnost nechat se ošetřovat od žákyň zdravotnických škol, užijte si to. Většinou mají dobrou náladu a jsou velmi ochotné.