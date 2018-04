Medicína je na stopě elixíru mládí

Předčasné ztrátě vlasového pigmentu se zřejmě budou moci úspěšně bránit. Zcela náhodně totiž přišli francouzští vědci z univerzity v francouzském Bordeaux na to, že podávání preparátu Glivec, jenž slouží k potlačování leukémie, mělo ještě neočekávané vedlejší účinky. U devíti ze sto třiceti tří pacientů se začalo vlasům vracet jejich původní zabarvení. Příčinu se zatím zjistit nepodařilo.



Objev zaujal i lékaře ze Spojených států. Doktor Brian Druker z lékařského institutu v Portlandu zůstává pro jistotu skeptický: "Bohužel nejde o žádný zázračný prostředek. Zdravý člověk, který by začal nekontrolovaně brát tento lék, si může nenávratně poškodit játra či narušit krevní obraz."



Nicméně ani on nepopírá, že jde vlastně o první krok, jenž by v konečném efektu mohl výzkumníky dovést ke skutečně "pravé a zaručené" tabletce proti předčasnému šedivění. Nelze se proto divit, že se do hledání zdravotně nezávadného přípravku zapojili nejen lékaři, ale také odborníci z četných kosmetických firem. Finanční efekt by totiž mohl překonat i jejich nejdivočejší představy.