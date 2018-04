Med ve špičce řípy

21:45 , aktualizováno 21:45

Při nachlazení ihned vezmu zvýšenou dávku vitaminu C a echinaceové kapky. Pokud to udělám hned při prvních příznacích, většinou to zabere. Na kašel mám recept od babičky: večer uříznout špičku z černé řípy, vydloubat vnitřek a do třetiny objemu nalít med.