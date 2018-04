Mé klientky nechybují, říká kadeřnice Gwyneth Paltrowové

Do salonu Real Hair, kde působí coby kreativní ředitelka pro barvu a preparaci, za ní pravidelně dochází spousta hvězd. A ne ledajakých. Lesley mezi svou prominentní klientelu počítá oscarovou herečku Gwyneth Paltrowovou, topmodelku Elle MacPhersonovou, zpěvačku Lily Allenovou a "tygra z Walesu" Toma Jonese.

Lesley Lawsonová patří mezi nejlepší kadeřníky současnosti.

Zároveň ji milují i módní návrháři, a tak do svého portfolia počítá přehlídky pro Alexandra McQueena, Johna Richmonda či Rafa Simonse.

Lesley vyrostla v Londýně, který je velmi kosmopolitním místem, kde se lidé nebojí nových trendů. A tato atmosféra ji značně ovlivňuje v práci. Stejný pocit má i z Prahy.

Ne náhodou stojí tato mistryně barev za kolekcí vlasových trendů Essential Looks jaro – léto 2012, kterou spolu s Tylerem Johnstonem (mj. autor kultovního sestřihu Davida Beckhama) vytvořila pro Schwarzkopf Professional. Kolekci Flux – což v angličtině označuje stav neustálých změn – společně oficiálně představili v Praze v rámci volby Kadeřníka roku.

Lesley, která se sama běžně barví během svých cest po hotelových pokojích, si udělala čas pro rozhovor pro OnaDnes.cz, ve kterém prozradila mnohé ze zákulisí špičkové kadeřnické praxe.

Jak vzniká kolekce vlasových trendů? Kde je ten první impulz?

Ten okamžik nastává hned po skončení týdnů módy, kde s kolegy pracujeme na módních přehlídkách. Už tam začínáme vidět první trendy. Z mé pozice se zajímám hlavně o barvy a odstíny. Ze všech informací, které všichni nasbíráme, zvolíme základní esence, kterými se pak zabýváme dále.

Který se čtyř trendů z kolekce Essential Looks jaro – léto 2012 je váš neoblíbenější?

Těžko říci, ale myslím, že Hip Opulant, protože je hodně letní, dívčí, hezký. Co se týče barev, vybrala jsem zmrzlinové odstíny. Moc ráda mixuji jemné odstíny a to jsem udělala právě v této části kolekce. Pracovala jsem se spoustou růžové, kterou jsem přetransformovala z přehlídkové verze do té salonní. Ta je pochopitelně mnohem jemnější.

Učíte ostatní kadeřníky, jak docílit stejných efektů, nebo si svá tajemství necháváte pro sebe?

Učím to i ostatní. Pro prezentaci kolekce Essential Look zůstáváme v Praze a pěti stovkám kadeřníků ukážeme, jak na to. Projdeme si nimi hlavní střihy vlasů z kolekce a já jim ukážu, jak barvit. Přesně uvidí, jak získat stejnou barvu a efekty. Chceme, aby jejich klientky vypadaly nádherně, ale ne stejně jako modelky na vizuálech. Je to o tom, aby si v naší kolekci kadeřníci našli to, co se jim líbí.

Znáte nějaké české kadeřníky?

Nejsem v Praze poprvé, s Tylerem jsme zde několikrát dělali show i semináře. Znám tudíž i české kadeřníky, skvělé české kadeřníky jako je Michal Zapoměl, Robert Starý, salon Libor Šula.

Nemůžeme vynechat vaše slavné zákazníky, jako je Gwyneth Paltrowová či Lily Allenová. Dá hodně práce celebrity přesvědčit, aby vyzkoušely něco nového?

Hodně záleží na osobnosti a v jakém oboru pracuje. Pokud pracuji s lidmi z hudebního průmyslu, lidé jsou tu mnohem více otevření k novým nápadům. Tvořila jsem současnou kolekci tak, aby si každý mohl vybrat. Pracuji-li s ženou, která má zářivě blond vlasy, mohu přidat decentní vrstvy jemné růžové po vzoru Hip Opulant.

Jakou nejčastější radu dáváte svým prominentním zákazníkům?

Nejdůležitější je hlavně domácí péče, já mohu vytvořit úžasnou barvu, ale pokud se o ni nebudete starat, efekt nebude takový. Když se o vlasy staráte, a to neplatí jen pro celebrity, myjete si vlasy tím správným šamponem a pečujete o ně s tím správným kondicionérem, barva pak vydrží dokonalá. Stejně důležitý je pravidelný sestřih, vlasy pak vypadají lépe a účes drží, jak má.

Setkáváte se u celebrit s nějakým špatným zlozvykem?

Mé klientky chyby nedělají, protože já je zároveň učím, jak se o vlasy a barvu starat. Co ale vidím dost často na ulicích, to jsou příliš utažené vlasy a velmi těsné gumičky. To se mi chce křičet: Proboha, proč se taháte za vlasy! Stejně tak mi připadá špatné, když ženy používají kartáče pochybné kvality. Vlasy si tím ničí, natahují je. Vzdělávání je rozhodně na místě.