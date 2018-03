Slavíte Mezinárodní den žen? Ptali jsme se v ulicích i na síti

„Pro mě je MDŽ důležité,“ napsala na náš facebook čtenářka Kristina, podle níž je třeba připomínat, že nejde o komunistický přežitek, ale o boj za rovnoprávnost, o připomenutí toho, že dříve ženy nemohly volit, nemohly studovat, ani zastávat většinu zaměstnání, nesměly jít samy za kulturou či do pohostinství, dříve ani samy na ulici.

„Je krásné být ženou, užívat si všech ženských věcí a přijímat projevy gentlemanů, ale neměla by ženám být upírána základní práva. My v Evropě už to bereme jako samozřejmost,“ napsala čtenářka a poukázala na chudobu, v níž žijí ženy v zemích třetího světa, které často už jako děti musejí chodit do práce.

„Netvrdím, že musíme být všechny Evropanky záchranářky světa, ale minimálně bychom si měly vážit tohoto dne, kdy před více jak 100 lety začaly ženy (Amerika, Británie, Evropa včetně Československa) bojovat za to, že chceme být svobodné,“ myslí si Kristina, která na to téma mluvila i s dětmi.

„Jeden čtvrťák se mě zeptal proč není i Mezinárodní den mužů? Je to smutné, ale chlapi byli těmi zákonodárci a ONI MOHLI. Vždycky, pokud to jejich sociální status umožňoval.“

„Pro mě je svátek MDŽ důležitý, milý a krásný. Můj muž, když ještě žil, si na mě vždy vzpomněl kytičkou fialek, které natrhal u kolejí - byl totiž strojvůdce,“ svěřila se čtenářka Marta, která na ten čas nostalgicky vzpomíná a dodává, že teď dostává kytičky od syna a od vnuků.

„Vzpomínám i na společenské večírky k MDŽ, kdy jsme chodili tančit a veselit se. Ať si kdo chce, co chce říká - bylo to fajn! Dostaly jsme kytičku, nějaký dáreček, večeři. Nikdy jsem MDŽ neměla za komunistický svátek. Spíše jako oslavu ženskosti, vděku, úcty k ženám. Dnes se už tento svátek tak neslaví a stejně jako úcta k ženám se tak už nějak nenosí. A je to škoda,“ popsala své pocity Marta.

Podle Veroniky je MDŽ symbolem boje žen za jejich práva a na tom nezmění nic ani to, že vznikl v Americe, ani to, že ho poněkud zprofanoval nějaký režim. Stále je podle ní důvod připomínat si boj za práva žen, nemáme důvod usínat na vavřínech.

„Pokud v mém okolí není nikdo, kdo by mi nějakou radost na MDŽ poskytl, udělám si ji sama, neboť pouze ženy které si váží sebe a znají svou cenu dokáží pomáhat druhým, udělat svět krásnější a měnit ho k lepšímu.“

Hanka se domnívá, že mladí muži na rozdíl od starších tento typ svátku moc neřeší.

„Bylo by to hezké, kdyby na nás ženy myslela i mladší generace, ale do hlavy jim to těžko natlučeme, že,“ píše s úsměvem. „Ale zase na druhou stranu, pokud muž ženu překvapuje celoročně a bez důvodů, je to mnohem milejší, než když si vzpomene jen kvůli popisku v kalendáři.“

Na rozdíl od většiny příspěvků, v nichž čtenářky svátek vítají, zazněla proti němu jen jedna kritika: „Myslím, že je tento svátek zbytečný. Je to něco jako Valentýn, přeci když je zrovna ten DEN, tak se z něj nebudu stavět na hlavu a stříhat ušima,“ napsala Jíťa a dodala, že pokud vedle sebe máme toho správného muže, tak nás dokáže potěšit dárečkem nebo kytičkou kdykoliv během roku. „A není na to potřeba mít speciální svátek.“