McCartney nahrál vánoční dárek

Někdejší "brouk" McCartney si prý k dílu přizval špičkové violisty a harfisty, píše britský deník The Sun.

Píseň začal původně komponovat v šedesátých letech, ale nikdy ji nedokončil.

Beatles ji tenkrát chtěli zahrnout do alba Let It Be, jenže nakonec nikdy nespatřila světlo světa.

"Paul tentokrát nechtěl dát Heather jenom šperky či parfémy. Ta píseň nejlépe vyjadřuje, jak moc svou ženu a dítě miluje," rozplývá se jeden blízkých McCartneyho přátel.

Bývalá modelka Heather a o 26 let starší Paul se vzali loni v červnu.

McCartney už má z prvního manželství tři dospělé děti a jednu nevlastní dceru, která je o čtyři roky starší než jeho nynější manželka.