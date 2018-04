Maye Musková, matka miliardáře Elona a modelka na prahu sedmdesátky

Maye Musková se narodila v Kanadě před téměř sedmdesáti lety, její rodina se záhy přestěhovala do jihoafrické Pretorie. Právě v Jižní Africe pak zahájila Maye svou kariéru modelky, která se nejvíce rozjela paradoxně až v několika posledních letech poté, co oslavila šedesátku. „Je to takové překvapení. Když mi bylo patnáct, tak mi tvrdili, že v osmnácti skončím,“ uvedla pro New York Post.

Úspěch po šedesátce

V posledních letech Maye podepsala smlouvu s významnou modelingovou agenturou IMG a objevila se na obálkách titulů jako Vogue nebo Times, objevila se i v řadě reklamních kampaní nebo třeba v klipu Beyoncé.



„Jsem živým důkazem toho, že můžete pracovat i v pokročilém věku. Nikdy jsem nepracovala tolik jako nyní,“ uvedla Vanity Fair.



Dobrodružné dětství

Dětství Maye a jejích pěti sourozenců bylo plné cestování, rodiče byli dobrodruzi a i s dětmi hledali téměř deset let bájné ztracené město napříč nehostinnou pouští Kalahari. O svých výpravách ve vrtulovém letadle pak přednášeli. „Byli slavní, ale nebyli to snobové,“ uvedla o svých rodičích později modelka pro New York Times.



V roce 1969 se dostala do finále Miss Jižní Afrika. Při studiích se Maye poznala s jihoafrickým inženýrem Errolem Muskem, za kterého se v roce 1970 provdala. Měli tři děti - Elona, Kimbala a Toscu, manželství se však po devíti letech rozpadlo. Rodinu živila jako nutriční poradkyně a zároveň modelka, když nesehnala hlídání, brala děti s sebou na přehlídky. „Seděly v první řadě a četly si. Já jsem chodila po přehlídkovém mole. Takhle vyrostly,“ popisuje dnes již babička.



Pyšná matka i babička

Maye Musková je pyšná na všechny své děti. „Všechny moje děti jsou brilatní,“ uvedla pro Vanity Fair. Nejznámější je miliardář Elon Musk, Kimbal je úspěšný restauratér a Tosca uznávaná režisérka. Maye nemá prý ani nejmenší problém s tím, že zájem o ni může být částečně vyvolán slávou syna. Právě kvůli němu se vrátila z Jižní Afriky do Kanady, kam se vydal Elon studovat na univerzitu. Dvě další děti ji brzy následovaly. A právě v Kanadě byla čím dál úspěšnější jako modelka, přestože byla podle svých slov nejstarší modelkou v zemi.



Svůj skvělý vzhled připisuje dobré genetické výbavě a zdravé stravě. „Nikdy po mně nechtěli, abych něco dělala se svým obličejem. Kdyby mi můj agent řekl: Maye, pokud si nenecháš udělat oči nebo vytáhnout obličej, už nikdy nedostaneš práci, tak bych nad tím musela uvažovat. Jsem se svým stárnutím spokojená. Dokud mi slouží hlava, mohu se také spolehnout na výživové poradenství,“ popisuje 69letá modelka a nutriční poradkyně, která má v oboru dva magisterské tituly. Nyní žije v Kalifornii, v blízkosti všech tří dětí i deseti vnoučat.