Dcera Thurmanové přešla od modelingu k herectví. Bude z ní nová hvězda?

Stejně jako její matka začínala Maya jako modelka. Stala se tváří kolekce 2016/2017 britské značky AllSaints, minulý rok natočila kampaň spodního prádla pro Calvina Kleina, objevila se také v časopise Tatler a britské verze magazínu Vogue.

Momentálně hraje jednu z hlavních rolí třetí série hororového seriálu Strange Thing. Její postavou je poněkud podivínská Robin. Dívka ostrá jako břitva, ale zároveň dost poťouchlá, která je znuděná každodenní rutinou a zoufale touží po nějakém rozptýlení. Jakmile začne odhalovat temné stránky městečka Hawkins, dostane se jí daleko více vzrušení, než jaké si kdy dokázala představit.

Pro nejstarší dítě hereckého páru Umy Thurmanové a Ethana Hawka to však není první filmová zkušenost. V roce 2017 si Maya zahrála v minisérii Malé ženy, která byla natočena na motivy stejnojmenné knihy z roku 1868 autorky Louisy May Alcottové. Postava Jo Marchové je mladé herečce velmi blízká, protože ji provázela od útlého dětství. Maya má dyslexii a Malé ženy byla jedna z prvních knih, které sama přečetla. „Jo pro mě byla velkou inspirací, která mě poháněla k tomu, abych se naučila milovat čtení i psaní, i když to bylo velmi náročné,“ svěřila se magazínu Elle.

Maya vyrostla v New Yorku a vystudovala soukromou školu v Brooklynu se zaměřením na literaturu a divadlo. Po střední škole nastoupila na Juilliard School, což je jedna z předních světových dramatických škol. Kvůli natáčení Malých žen, ale studium po prvním roce ukončila.

Dcera slavných rodičů

Na herecké řemeslo byla zvyklá od útlého dětství. Dlouho si však nebyla jistá, jestli je to pro ni to pravé.

Také rodiče se snažili, aby měla spokojené a normální dětství. To ale nebylo úplně snadné, protože oba patří k hereckým celebritám. Matka Uma Thurmanová, kterou proslavily snímky Pulp Fiction a Kill Bill, má na kontě desítky rolí a několik filmových cen. Nejvýraznější role otce Ethana Hawka byla pravděpodobně v dramatu Společnost mrtvých básníků a drsné krimi Training Day, přestože i on má za sebou dlouhý seznam filmů, na kterých se podílel. Vedle herectví se věnuje i režii, je též spisovatel.

Herecká naděje

Pár se seznámil při natáčení snímku Gattaca v roce 1997 a v květnu 1998 měl svatbu, a o pár týdnů později se narodila Maya. V roce 2005 se však kvůli Hawkově nevěře rozvedli. Mayu však vždy podporovali a ona je velmi miluje, přestože přiznává, že s nimi má komplikovaný vztah. Především otce ale považuje za svého velmi důležitého mentora.



Vedle role Robin ve Strange Thing se Maya chystá také na natáčení snímku Charlotte XVI, který zobrazuje, jak rozdílně vnímají ženskou sexualitu šestnáctiletá dívka a její matka. Ve volných chvílích píše básně a televizní hry, a doufá, že jednoho dne se dočká divadelní role.