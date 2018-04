Maxová po porodu a Pořízková po třinácti letech excelovaly na molu

Mít na svém charitativním galavečeru výjimečného hosta ze světa módy již patří k tradici Nadace Terezy Maxové dětem. Letošek nebyl výjimkou, a tak molo v pražském Obecním domě zažilo světovou premiéru prekolekce Missoni pro jaro 2012.

Ta dosud nebyla nikde prezentovaná, ostatně prekolekce jako takové (pomyslné první "vlaštovky", které předcházejí klasické kolekci) se obvykle ani na molech nepředstavují, jak podotkla zástupkyně módního domu Missoni a dcera návrhářky Angely Teresa.

Prekolekce čítá sedmadvacet svěžích a mladistvých jarních modelů, které svým duchem i zpracováním pokračují v módním odkazu této značky. "Je to typická Missoni, energická a barevná," řekla OnaDnes.cz Teresa.

Opět nechybělo velké množství vzorů, proužky, vlnky kombinované s geometrickými tvary či florálními motivy. Missoni spojuje zdánlivě nespojitelné odstíny, jako třeba lila, oranžovou a tyrkysovou. Tyto tři barvy, doplněné smetanovou, jedlově zelenou a dalšími pastelovými tóny, ostatně celé prekolekci dominovaly.

Milionový výtěžek Celkem se v minulých ročnících projektu Fashion for Kids vybralo 29 milionů korun. Letos se podařilo tuto částku navýšit o úctyhodných šest milionů, které poputují ke konkrétním dětem. Všichni, kteří se na přípravě galavečera podíleli, se vzdali nároku na honorář.

Hippie či tzv. "bohemian" look modelům dodaly klobouky se širokou krempou, pletené čelenky či turbany.

A i příští jaro můžete zapomenout na tvrzení, že ponožky se do sandálů nenosí. Samozřejmě bráno s nadsázkou, ulice ne vždy snese to, co přehlídkové molo.

Na mole se objevily i bývalá modelka a nyní majitelka modelingové agentury Karolína Bosáková či jedna z nejúspěšnějších modelek současnosti Denisa Dvořáková.

Perfektní postavy, nadšení i charisma ukázaly Tereza Maxová, která je jen osm týdnů po porodu, i šestačtyřicetiletá ex-modelka Pavlína Pořízková. Ta se na molo vrátila po třinácti letech a ovace, kterých se jí i trojnásobné mamince Tereze od obecenstva dostalo, si obě náležitě užívaly. Pro Pořízkovou to zároveň byla, podle jejích slov, poslední přehlídka.

Bývalá topmodelka také přiznala, že charitativní pomoc dětem se jí bezprostředně dotýká. "Můj dědeček byl ředitelem dětského domova a já sama jsem několik let žila jen s babičkou. Bez rodičů, kteří emigrovali do Švédska. Když mě Tereza oslovila s nabídkou účasti na tomto projektu, neváhala jsem."

V průběhu charitativní módní přehlídky Fashion For Kids 2011 s podtitulem Evolution prezentovaly své letošní podzimní a zimní kolekce také Klára Nademlýnská a Aňa Geislerová.

Pro obě kolekce je typická ženskost, nadčasovost a jednoduchost s důrazem na detail. Několik modelů Geislerové dostalo pánský look, reprezentovaný jezdeckými kalhotami, saky či army kabátem.

Nademlýnská se striktně drží neutrálních tónů a tlumených barev, jako je černá, antracitová, šedá či tmavá khaki. I u ní se setkáváme s horkým trendem hadího potisku, který využila na několika detailech k oživení.

Aňa Geislerová v kolekci Aňa for pietro with love využila i trendy hořčicovou a z dalších barev i sytě růžovou či smaragdovou. Její šaty nejsou přehnaně odhalené, avšak střihy zvýrazňují křivky ženského těla, a tak z modelů ženskost opravdu čiší.

O zábavnou část přehlídky se postaral například dětský sbor Kids Republic, Matěj Ruppert s Terezou Černochovou či slavné baletní duo Jiří a Otto Bubeníčkovi. Celým večerem provázel Martin Pyco Rausch.