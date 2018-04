Matky, zapomeňte na hranolky!

Akrylamid se do obecného povědomí dostal na jaře loňského roku, kdy tento neurotoxin a karcinogen nalezli švédští vědci v některých smažených a pečených potravinách, jako jsou právě hranolky a bramborové čipsy.



Vysoké dávky akrylamidu způsobují rakovinu u hlodavců, přesná data o škodlivosti pro člověka však zatím nejsou k dispozici.



Garant německé výzkumné zprávy profesor Fritz Soergel z Ústavu pro biochemický a farmaceutický výzkum v Norimberku upozornil, že akrylamid je vysoce rozpustný ve vodě.



Novorozenci a vyvíjející se plody jsou proto vystaveni zvláště vysokému riziku, neboť jejich těla obsahují procentuálně více vody než těla dospělých. Kromě toho je u novorozenců a zvláště u dosud nenarozených dětí nedostatečně vyvinuta takzvaná hemato-cerebrální bariéra, která brání přístupu některých látek z krve do mozku.



V rozhovoru pro agenturu Reuters doporučil profesor Soergel všem kojícím matkám vzdát se veškerých produktů z brambor smažených při teplotách nad 180 stupňů Celsia (kdy akrylamid vzniká) alespoň do dvou měsíců věku dítěte. Nastávající maminky by měly omezit konzumaci těchto nezdravých pochutin na maximálně 10 gramů denně. Jak přesně akrylamid při tepelné úpravě některých potravin vzniká, není dosud zcela jasné, ale hraje zde roli právě vysoká teplota a smažení. Vařené brambory tedy není důvod omezovat.



Protože byla zkoumaná skupinka matek malá, mohou být výsledná čísla trochu nepřesná, ale na základním faktu, že neurotoxický a potenciálně karcinogenní akrylamid může přecházet z matky do plodu či novorozence, to nic nemění. Proto byla zpráva urychleně zveřejněna již na základě předběžných dat. "Chtěli jsme mít jasnou představu co nejrychleji, o výsledcích není pochyb," řekl novinářům profesor Soergel.