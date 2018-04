Matky stárnou. První dítě rodí o pět let později než v roce 1990

Teď má dvouletého syna Matěje, narodil se po umělém oplodnění.

Jeho matka o sedm let přesáhla průměrný věk žen, které se s neplodností léčí v centru asistované reprodukce Gest v Praze. Podle jeho statistik je pacientkám v průměru třiatřicet let, a jsou tedy o tři roky starší než před deseti lety.

„Nečekal jsem, že se věk zvýší až o tolik,“ kroutí hlavou nad statistikou lékař Jan Šulc, jeden ze zakladatelů centra.

Jeho kolega z brněnské kliniky však překvapený není. „U nás to za posledních šest let bude víc než o tři roky. Je to tím, že přicházejí ženy kolem čtyřicítky, které do té doby zkoušely otěhotnět přirozenou cestou,“ vysvětluje Zdeněk Malý, přednosta brněnské Kliniky pro léčbu neplodnosti Unica.

Přibývá žen, které do takových zařízení přicházejí po třicítce. V roce 1999 přišlo nových pacientek starších než 35 let do centra Gest 86, o deset let později 116. A počet čtyřicetiletých a starších se ve stejném období zvýšil z 25 na 59.

Poradna MUDr. Jana Šulce

„Částečně je to tím, že situaci podcení lékař a nezdůrazní pacientce, že kolem pětatřiceti plodnost klesá a po čtyřicítce to téměř nejde,“ podotýká doktor Šulc.

Samy ženy si to příliš nepřipouštějí. To je hlavní důvod, proč první dítě odkládají – a neplatí to jen o těch, s nimiž se setkávají lékaři z center pro léčbu neplodnosti.

Věk žen u prvního porodu obecně narůstá. Podle Českého statistického úřadu bylo prvorodičkám v roce 2009 průměrně sedmadvacet, zatímco v roce 2000 pětadvacet a na začátku 90. let dvaadvacet.

Do pražského Gestu přichází mnoho klientek, které neměly na dítě dříve čas kvůli kariéře. Často mají vyšší příjmy, jsou vzdělanější, žijí ve větších městech. A pak jsou tady ženy, které se rozvedly, našly si jiného partnera a chtějí založit novou rodinu. „Není vzácnost, že ženě je 45 let a přijde s pětatřicetiletým mužem i mladším,“ říká Jan Šulc.

Dítě ve čtyřiapadesáti

Mariana poprvé porodila v devětatřiceti. „Nemohla bych mít dítě ve dvaceti. Každá matka to ví – miminko znamená konec osobní svobody,“ vyprávěla před týdnem Mariana v pořadu ČT Ta naše povaha česká. Tématem byly matky po třicítce.

Třicetiletá Lucie ze stejného pořadu dítě zatím neplánuje. „Stárnu. Už nevidím jen kariéru jako před pěti lety, zraje to ve mně. Ale dítě zatím ještě není to, čemu chci dát energii,“ svěřuje se Lucie.

Doktor Šulc upozorňuje, že později může mít problém s otěhotněním, profesor Malý zdůrazňuje zdravotní rizika. Kolem čtyřicítky je větší nebezpečí, že žena potratí nebo že se dítě narodí s nějakými vadami. U starší ženy roste riziko vysokého krevního tlaku, častěji se objevují problémy s játry, ledvinami.

Nejstarší matkou na světě je Indka Rajo Devi Lohan, která porodila před sedmdesátkou. V Česku se před dvěma lety narodilo dítě čtyřiapadesátileté ženě. „U nás bychom ji odmítli z etických důvodů. Máme hranici 49 let - tak, aby se žena s velkou pravděpodobností dožila dospělosti dítěte,“ vysvětluje Malý.

Mít dítě ve vyšším věku však nemá jen zápory. Starší matky říkají, že jsou klidnější, trpělivější, ale také finančně zajištěné, častěji mají stabilní vztah.