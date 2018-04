Matky s nízkou hladinou cukru v krvi rodí holčičky

Tým docentky Elissy Cameronové z University of Pretoria podával skupince myších samic steroid dexamethazon, který blokuje průnik glukózy do krevního řečiště. Látku dostávaly samice v době, kdy mohly kopulovat se samci. Odborníci měřili po celou dobu pokusu obsah glukózy v jejich krvi. Jiná skupina samic dostávala čistou vodu a fungovala jako kontrolní skupina.

Samice ovlivněné dexamethazonem měly 41 procent samčích a 59 procent samičích mláďat. Ve srovnání s tím porodily samice z kontrolní skupiny 53 procent samců a 47 procent samic. V dalším pokusu manipulovali vědci s diabetickými samicemi, které měly vysokou hladinu cukru v krvi. A tyto myši podle očekávaní rodily mnohem více samců než zdravé samice.

Podle docentky Cameronové jsou objevy velmi zajímavé, leč nedokáže zatím vysvětlit, proč hladina cukru v krvi ovlivňuje poměr pohlaví u potomků. Nasvědčuje to však tomu, že by něco pravdy mohlo být na starém pořekadle, které praví, že by ženy měly jíst maso, pokud chtějí chlapce, nebo naopak zeleninu a čokoládu, pokud chtějí holčičku.

„Je to zajímavé, protože maso zvyšuje obsah cukru v krvi po určitou dobu, zatímco sladké pokrmy zvyšují krevní cukr sice hodně, ale jen na velmi krátký čas, po němž následuje prudký pokles v obsahu krevní glukózy,“ uvedla Cameronová pro New Scientist.

Závěry její studie byly otištěny v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B.