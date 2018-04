Maminky novorozenců nespí málo, ale špatně, potvrdila studie

5 dobrých rad pro lepší spánek čerstvých maminek 1. Využijte dobu, kdy vaše miminko spí, a schrupněte si i přes den. Zkuste dosáhnout na jeden celý spánkový cyklus, tedy přibližně 90 minut. 2. Spánková deprivace může zvýšit stres, kterým vaše tělo prochází po porodu. Usnout a dobře spát pak může být větší problém než kdykoli předtím. V případě potíží se poraďte s psychologem. 3. Naučte svého partnera nakrmit dítě, ať už náhradní kojeneckou výživou, nebo odstříkaným mlékem. Prospat jedno krmení pro vás totiž může znamenat zisk tolik potřebného hlubokého spánku. 4. Nebojte se požádat o pomoc své okolí. Vaše děťátko může jednou za den na 90 minut pohlídat třeba babička nebo kamarádka. 5. Choďte spát včas, v ložnici před spaním dobře vyvětrejte, nejezte na noc nic těžkého, a pokud se budíte rozlámaná, zamyslete se nad tím, zda není na čase vyměnit postel nebo matraci.

Podle studie americké neziskové organizace National Sleep Foundation spí maminky v období od narození dítěte do 4 měsíců jeho věku průměrně 7,2 hodiny denně. To není žádná tragédie, když vezmeme v potaz, že zdravý dospělý člověk potřebuje k dostatečné regeneraci zhruba 7 hodin spánku denně.

Přitom průměrný Američan spí dokonce jen 6,5 hodiny a v Česku se podle průzkumů prospíme průměrně dokonce o hodinu déle. Čím to tedy je, že maminky novorozenců mají kruhy pod očima a občas se sotva drží na nohou? Odpověď je jednoduchá: kvantita není kvalita.

Bez přerušování

Jeden spánkový cyklus trvá přibližně 90 až 110 minut a střídají se v něm 2 fáze: NREM a REM. V první fázi relaxuje především tělo, ve druhém mysl. A tady je právě zakopaný pes. Čerstvé maminky se ráno nebudí odpočaté a svěží, protože jsou "okradené" o tolik potřebný hluboký spánek.

Jejich spánkový cyklus se tak nápadně podobá tomu, který mají lidé se spánkovými poruchami. Naspí sice dostatečný počet hodin, ale protože se často budí, stráví jen málo času v regenerující fázi spánku. Paradoxně je tedy lepší 6,5 hodiny kvalitního spánku než mnohem delší spánek horší kvality.

Záleží na tom, kde a na čem spíte

O tom, jak dobře se vyspíte, však nerozhoduje jen to, jak spavé máte děti, ale také vaše ložnice a postel, do které každý večer uléháte.

Podle lékařů bychom neměli zapomínat ani na kvalitní matraci, která by neměla být ani tvrdá, ani měkká a měla by mít dostatek zón pro správnou oporu různých částí těla (o výběru matrace jsme psali například v tomto článku). Ta přitom nemusí být drahá nebo z dovozu. Výborné vlastnosti domácích výrobků potvrdil i dlouhodobý test, který proběhl v Lázních Velichovky, ve kterém se utkaly domácí a zahraniční výrobky.

"Testování se zúčastnili po dobu pěti měsíců naši klienti i odborníci a společně vybrali jako nejlepší českou matraci Calipo. V testu, který trval pět měsíců, jsme brali v úvahu mimo jiné faktory jako komfort ležení, podpora páteře a tlak na kyčle při spánku na boku," prozradil o výsledcích testu primář Lázní Velichovky Marián Harničár.

Ložnice, ve které spíte, by také měla být dobře vyvětraná, v klidné části domu nebo bytu a nemělo by v ní být místo pro televizi nebo počítač. A pokud máte dítě, které nočnímu spánku moc nedá, je dobré občas využít pomoci ochotného tatínka nebo babičky a "přestěhovat" maminku alespoň na jednu noc do jiné místnosti, kde se vyspí do růžova.