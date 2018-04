Po rodičovské můžete zatočit kormidlem. Změnit profesi nebo podnikat

Maminky malých dětí si víc než kdo jiný uvědomují hodnotu času, a to zejména toho, který mohou věnovat rodině. Proto mnohé z nich v době, kdy se mají vrátit do svého původního zaměstnání, zjišťují, že už mají o své pracovní dráze jiné představy.

Matky a práce Bezplatné kurzy Základy podnikání a Asistent/ka pro rodiče na (nebo maximálně dva roky po) rodičovské dovolené nabízí od ledna například Evropský kariérní institut. Frekventanti kurzu mohou navíc získat příspěvek na hlídání dětí. Praktické informace o možnostech pracovního uplatnění i konkrétní nabídky zaměstnavatelů najdou maminky s dětmi také na portálu Mámavpráci.cz. Už jste se do podnikání pustila, ale nedaří se vám, jak by si představovala? Zkuste si nechat poradit od marketingové "čarodějnice" a lektorky Magdaleny Čevelové nebo se přihlaste do některého jejího kurzu.

Už si totiž nemohou dovolit neplánované přesčasy, zbytečné nekonečné porady, tlachání v pracovní době nebo vrtošivé šéfy. A tak logickou volbou může být mimo jiné i vlastní podnikání nebo práce na volné noze.

Nohama pevně na zemi

"V každé profesi je důležitá motivace, a ta u těchto žen dost často obsahuje dva nároky: aby je práce naplňovala, bavila a těšila a zároveň aby její vykonávání nebylo příliš náročné na čas," upozorňuje psycholožka Marta Boučková. A tady se podle ní otevírají dveře fantazie dokořán.

"Představa, že podnikání bude dobře placeným koníčkem, který se nijak nedotkne chodu rodiny a kde není zlých nadřízených, je víc než iluzorní," varuje psycholožka a potvrdí vám to každý, kdo to v podnikání někam dotáhl. První roky, kdy pracujete sami na sebe, jsou totiž extrémně náročné, s nejistou vidinou výdělku a s velkým dopadem na soukromý život. A to si s péčí o malé děti moc nerozumí.

"To ovšem neznamená, že nemůžete s dítětem úspěšně podnikat," dodává Boučková. "Jen je potřeba ujasnit si reálně, co od tohoto kroku očekáváte a co můžete investovat, ať už finančně nebo v podobě vlastního nasazení."

Bez podpory rodiny to jde stěží

To může potvrdit i třiatřicetiletá Petra, která se rozhodla podnikat už při mateřské. Mohla si to dovolit, protože v zádech měla silného parťáka. Její muž, který pracuje ve vysoké manažerské pozici, ji totiž pomohl jak s počáteční investicí, tak s dalšími nutnými výdaji včetně hlídací "tety".

Jste typ pro podnikání? Končí vám rodičovská a uvažujete o tom, že začnete pracovat sama na sebe? Odpovíte-li si alespoň na pět z následujících otázek ANO, pak stojí za to do toho jít. Jste cílevědomá? Jste schopná překonávat překážky? Myslíte si, že máte dar přesvědčit pro svou věc jiné? Jste připravená na to, že vaše práce nebude hned přinášet peníze? Chcete se učit nové věci? Baví vás vymýšlet nová řešení a nové cesty? Cítíte se být optimistka?

"Navíc mi pomáhá i tím, že mě v mé práci podporuje psychicky," chválí svého partnera kadeřnice Petra. "V začátcích byly i chvíle, kdy jsem to málem vzdala, ale manžel mě vždycky vyhecovat, že na to mám."

To grafička Zuzana, která se s dvěma malými dětmi do své původní práce po pěti letech ani vracet nechce, řeší opačný problém. "Já bych volnou nohu i zkusila, ale mám obavy, že to není nic pro mne, že nejsem dost cílevědomá a s dětmi stejně doma nic neudělám. Uvažuji i o tom, že půjdu třeba prodávat, hlavně že dostanu každý měsíc svoji jistou výplatu."

Bojíte se nejistoty? Nechte podnikání jiným

S tím, že nezávislé podnikání není pro každého, souhlasí i marketingová lektorka Magdalena Čevelová. "Je vhodné zejména pro specialisty, jejichž podnikání stojí hlavně na tom, co dovedou, jako jsou třeba projektoví manažeři, koučové, grafici, překladatelé a podobně." Důležitější než zvolený obor je ovšem podle ní vaše osobní nastavení.

"Pokud máte nad sebou raději pevné vedení, máte problém donutit se k práci nebo je pro vás důležitá jistota stabilního platu a placené dovolené, raději se místo práce na volné noze poptejte po zkráceném úvazku," radí Čevelová.

Je možné, že vám váš dosavadní zaměstnavatel v této věci vyhovět nechce nebo nedovede. Pak může být řešením rekvalifikační kurz. Informace o těch, které jsou právě k dispozici ve vašem okolí, získáte na příslušném úřadu práce nebo na internetu, třeba zde.

A věřte, že jako matka malých dětí nemusíte být na pracovním trhu nutně znevýhodněna. Na rozdíl od absolventů vám nechybí zkušenosti, při pracovním pohovoru vám už nebudou klást impertinentní dotazy, jestli neplánujete být v dohledné době matkou, a navíc jste při péči o rodinu získala tu nejlepší kvalifikaci: organizační schopnosti, efektivní time management a pohotovost při řešení problémů.