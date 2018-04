Matky a dcery: jak maminky oblékly své dospělé ratolesti a naopak

Jakékoliv módní proměny v časopisech stojí hlavně na tom, že vybrané čtenářky mají najednou vyhrazený čas na sebe a o výběru oblečení víc přemýšlejí. V reálu nakupujeme spíš metodou "rychle nějaké podzimní boty, nejlépe černé, ať jdou ke všemu". Takže když si vyhradíte čas a vezmete s sebou osobu, jejímuž vkusu věříte, můžete si klidně uspořádat proměnu sama pro sebe.

My jsme to tentokrát zkomplikovali tím, že jsme nechali dospělé dcery vybírat oblečení jejich maminkám a naopak. Vzájemné představy se totiž dost liší. Kvůli jinému vkusu, věku i stylu života. A přestože moc dcer po dvacítce asi nechodí nakupovat s maminkami a maminky s nimi, řekli jsme si, že vzájemn,módní poradna‘ neuškodí.

Bylo zajímavé sledovat, jaké představy mají jedna o druhé a jak se chopily šance konečně něco změnit. Maminky obouvaly dcerám boty na podpatku a šaty, aby byly víc ženské, dcery vnucovaly maminkám barvy a odvážnější styl i doplňky. Podle toho, jak to dopadlo, není vůbec od věci inspirovat se v jiné generaci.

Hana a Dominika Černohorských před proměnou. Hana a Dominika Černohorských po proměně.

MAMINKA HANA:

Co nejraději nosíte?

Hlavně pohodlné oblečení. Nejraději kalhoty, džíny, trička, košile, sako a bundy.

Proč jste pro dceru vybrala právě tohle?

Kdyby mi mohla Dominika před focením radit, rozhodně by zavelela – hlavně ne gumáky! Ale mně prostě padly do oka. Jsou krásné, barevné, šmrncovní. Barvy Dominice sluší. Stejně tak mě na první pohled uchvátily ty šaty: sexy, korzetové, což na fotce není vidět, ale je to tak. Když Dominika vyráží na večírek v jehlových podpatcích, moc jí to sluší. Já mám na ní ale raději ležérní, možná trochu ještě holčičí styl.

Jak se vám líbí to, co dcera vybrala pro vás?

Bylo mi jasné, že ve sportovním oblečení neskončím. Model, do kterého mne Dominika oblékla, se mi líbí. Dcera by mne vůbec ráda viděla častěji v elegantním, jak říká dámičkovském a určitě na podpatcích.

DCERA DOMINIKA:

Co nejraději nosíte?

Ráda nosím sukně a boty na podpatku, ale většinou jen příležitostně, když mě zachvátí dámičkovská nálada. Jindy je to klasika: rifle s tričkem. A sním o tom, že bych jednou měla obří šatnu plnou rozkošných párů bot.

Proč jste pro maminku vybrala právě tohle?

Protože se mi líbí, když je za dámu, prostě "na vysoké noze".

Jak se vám líbí to, co vybrala maminka pro vás?

Je to dost vtipný model, po kterém bych sama nesáhla, tedy určitě ne po gumácích, ale na druhou stranu... Co bych pro mamku neudělala. Bylo mi v něm tak hezky, jako malé holce.

Dana a Michaela Glendovy před proměnou. Dana a Michaela Glendovy po proměně.

MAMINKA DANA:

Co nejraději nosíte?

Poslední tři roky více sportuji a tomu jsem přizpůsobila i šatník. Běžně chodím oblečená v kombinaci kalhoty, tričko, bunda, ale jestliže to vyžaduje situace a nebo mám náladu na kostýmek, tak se nastrojím a i v něm se cítím dobře.

Proč jsem pro dceru vybrala právě tohle?

V šatech se mi vždycky líbila, ale ona je málo nosí. Tyhle mě zaujaly čtvercovým výstřihem a jednoduchým, ale nápaditým střihem. Podtrhly její mládí a krásu, jsou velice dívčí a přitom sexy.

Jak se vám líbí to, co dcera vybrala vám?

Oblečení bylo líbivé, pohodlné a praktické. Je to kombinace, ve které se dá jít na jakoukoliv akci.

DCERA MICHAELA:

Co nejraději nosíte?

Džíny a tričko, nebo sukni. Většinou si oblečení vybírám podle nálady. Mám ráda barvy, tak se snažím,abych na sobě měla vždy něco barevného.

Proč jste pro maminku vybrala právě tohle?

Chtěla jsem ji vidět v něčem, co běžně nenosí. V legínách a šatech se mi mamka líbí, sluší jí to.

Jak se vám líbí to, co maminka vybrala vám?

Šaty nenosím moc často, ale když už si nějaké vezmu, tak barevné. Té černé jsem se bála, ale nakonec jsem byla spokojená s barvou i střihem a materiál byl také příjemný. Cítila jsem se v nich dobře.

Věra Turková a Monika Binarová před proměnou. Věra Turková a Monika Binarová po proměně.

MAMINKA VĚRA:

Co nejraději nosíte?

Praktické oblečení. Džíny, triko nebo svetřík, bundu a pohodlné, klidně sportovní boty. V sukni nebo v šatech mě prakticky neuvidíte.

Proč jsem pro dceru vybrala právě tohle?

Líbí se mi, když vypadá jako dáma. I k její profesi by se elegantnější styl podle mě hodil. A lodičky jí vždycky dělaly hezké nohy.

Jak se vám líbí to, co dcera vybrala vám?

Moc! Zvlášť ten kabát byl opravdu nádherný. Ale upřímně, je to přesně ten kus oblečení, který bych podle mého vůbec neunosila. Vzhledem k barvě se rychle špiní a na to mé pobíhání po městě mi lépe poslouží bunda.

DCERA MONIKA:

Co nejraději nosíte?

Mám ráda ležérní módu, něčím trochu neobvyklou. Před pár lety jsem se zamilovala do šatů přes kalhoty, což svědčí mým ledvinám i slovanským bokům. Za dámu mě baví být jen občas, protože pořád někde lítám.

Proč jsem pro maminku vybrala právě tohle?

Myslím, že mamka má krásnou postavu, která bohužel v tom, co nosí, nevynikne. A jsem přesvědčená, že kabát ženám – s výjimkou výstupu na Praděd – sedí víc než bundy.

Jak se vám líbí to, co maminka vybrala vám?

Na slavnostní večeři s šéfem bych v tom klidně šla. I když bolerko bych asi vyměnila za sako. Připadala jsem si jako sice elegantní, leč šedá manažerská myš.

Helena Pěchová a Karolína Lišková před proměnou. Helena Pěchová a Karolína Lišková po proměně.

MAMINKA HELENA:

Co nejraději nosíte?

Ráda nosím černé oblečení. Tato barva mi připadá výrazná, elegantní a líbí se mi, že má zeštíhlující efekt. Navíc ji lze snadno zkombinovat s mnoha doplňky.

Proč jsem pro dceru vybrala toto oblečení?

U mladých dívek se mi líbí odvážné, výrazné barvy, proto jsem vybrala kombinaci zelené se žlutou. Chtěla jsem, aby celý komplet působil svěžím, mladým a dynamickým dojmem.

Jak se vám líbí to, co vám dcera vybrala?

Oblečení se mi líbí velice. Výrazná fialová barva, zajímavý střih a netradiční materiál jsou zajímavou inspirací pro osvěžení mého šatníku. V tomto oblečení se cítím opravdu výborně.

DCERA KAROLÍNA:

Co nejraději nosíte?

Nejraději nosím sportovní oblečení, které je pro mě příjemné a pohodlné. Další důvod je ryze praktický, protože jsem člověk, který chodí všude na poslední chvíli a přece jen autobus se dobíhá lépe v teniskách než na podpatcích.

Proč jsem pro maminku vybrala toto oblečení?

Přišlo mi velmi zajímavé a netradiční. Líbily se mi barvy, střih a také, že kabát se sakem a sukní tvořily jeden komplet, který jsem se snažila ozvláštnit slušivým baretem.

Jak se vám líbí to, co vám maminka vybrala?

Docela mě to zaujalo. Velmi se mi líbila ta barevná kombinace. Jedinou výhradu jsem měla ke zvolené sukni. Na můj vkus byla příliš dlouhá a mám pocit, že mi moc neslušela. Jinak ostatní kusy se mi moc líbily.