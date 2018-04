Jen s dulou by se mi rodilo líp, říká po prvním porodu producentka

Vizitka Kamila Zlatušková se narodila v roce 1981. Absolvovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně a filmová studia v USA.

Je režisérkou dokumentárních cyklů Ptáčata a Dávej pozor!, za které získala několik cen.

Jako kreativní producentka ČT se podílela např. na úspěšných filmech Show!, Zázrak, Kauza Cervanová. Od října bude ČT vysílat její dva nové projekty – Expremiéři (portréty deseti českých premiérů) a Třída 8.A (reality show o problémové třídě).

S manželem Martinem mají patnáctiměsíčního syna Filipa.

"Po narození Filípka jsme si s manželem řekli, že by takhle hodné mohly být všechny děti a že s druhým nebudeme otálet," směje se sympatická producentka, která plánuje velkou rodinu, což je hlavní důvod, proč nechtěla čekat.

"Máme kolem sebe hodně přátel, kterým se narodily děti s minimálním odstupem, a vidíme, že to jde," říká v rozhovoru pro pondělní magazín ONA DNES.

Druhé těhotenství prý zvládá lépe, protože byla připravená na drobné krize, které s sebou tohle období přináší.

"Poprvé jsem měla pocit, že věci budou přirozeně plynout a není třeba být extra erudovaná. Není to pravda. V lékařské péči jsou velké rozdíly a musíte být opatrná, na koho se obracíte. Taky je dobré mít přehled o různých testech a vyšetřeních a ne vždy spoléhat na to, co vám radí ostatní. U nás to prostě těhotné ženy mají docela těžké," říká Kamila Zlatušková.

Trvalo prý dlouho, než sebrala odvahu a podívala se na svůj porod v televizi. Okamžitě se jí totiž vrátily všechny vzpomínky - porod trval dlouho a byl hodně těžký.

"Když jsem to pak viděla, spousta věcí se mi vrátila, včetně těch, které nebyly na kameře vidět. Nepamatuju si, že bych někdy byla takhle na konci svých sil. A taky jsem měla pocit, že kdybych rodila někde v ústraní pouze s mou porodní asistentkou, šlo by to lépe," přiznává. Pro druhý porod si proto vybrala menší porodnici, která je maximálně otevřená přirozeným porodům.