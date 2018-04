Matka osmerčat vyrazila s dětmi do parku. Sotva je uhlídala

Když Nadya a osmerčata vyrazí ven, mohou si je lidé lehce splést s učitelkou a s dětmi ze školky. Starost o tolik dětí rozhodně není žádná legrace a na Nadye je vidět, že je ze svých potomků velmi vyčerpaná. Navíc musí stále shánět dostatek financí, aby vůbec všech čtrnáct hladových krků uživila.



V minulosti dokonce nastoupila do psychiatrické léčebny, protože už se o své děti nezvládala starat a měla psychické problémy. „Paní Sulemanová užívala Xanax, který jí předepsal lékař, aby se vypořádala s úzkostí, ale cítila, že potřebuje léčebný program, který jí pomůže uzdravit se,“ řekla její mluvčí pro ABCNews.com v roce 2012.

Ačkoli si Nadya přála hodně dětí, nechala se dokonce slyšet, že své potomky nenávidí. „Nenávidím děti, jsem z nich znechucena,“ řekla magazínu InTouch. „Starší děti jsou jako zvířata, stále víc a víc se vymykají kontrole, nemám čas, abych je zvládla,“ doplnila Američanka s tím, že se někdy stáhne do ústraní, aby s dětmi nebyla vůbec v kontaktu.

„Jediný způsob, jak se s tím dokážu vyrovnat, je zamknout se v koupelně a plakat. Někdy tam sedím hodiny, dokonce tam i obědvám a sedím na podlaze,“ prozradila v rozhovoru v roce 2011.

Nadya Sulemanová se svými osmerčaty v parku. Obyčejný výlet pro Nadyu znamená spoustu práce.

Sulemanová nemůže chodit normálně do práce, takže rodinu živí především díky sociálním dávkám. O ty ale v minulém roce málem přišla, když na povrch vyplula informace o tom, že nezdanila příjmy, na které si přišla účinkováním ve filmech pro dospělé.

Tím se měla dopustit trestného činu nezákonného obohacování a v případě prokázání viny jí hrozilo až pět let a osm měsíců vězení. To by znamenalo, že potomci, jejichž otec není znám, by skončili v péči úřadů. Zatím je Sulemanová na svobodě.