Matka modelky: Anorexie dceři nehrozí, to já jí říkám „nežer“

Po kom zdědila Tereza svou krásu?

Krásu, inteligenci a všechny dobré vlastnosti zdědila Terezka po tatínkovi. Po mně odmlouvá, důrazně prosazuje svůj názor a musí mít poslední slovo (smích). Ale vážně, očima a obličejem je spíš po mně, výšku má po tatínkovi (ten měří 193 cm, pozn. red.).

Lucie Klimešová (45) Pochází z Hradce Králové, žije v Praze, dcera Tereza (15), syn Jan (11).

Vystudovala obor Finance a úvěr na VŠE. Nyní pracuje jako asistentka majitele výrobní firmy.

V mládí hrála závodně košíkovou.

Ráda cestuje, hraje golf, lyžuje.

Chtěla jste vy sama také někdy být modelkou?

Nechtěla. V jejím věku jsem hrála závodně košíkovou a nic jiného než basketbalový míč jsem ani neznala a nestíhala. Když jsem s basketem přestala, přibrala jsem tak, že jsem nějakou dobu měla ideální míry tak akorát na miss XXL.

A Tereza? Toužila být modelkou od dětství?

Určitě ne. Rozhodně to nebyl její sen, za kterým by si šla. Známí a kamarádi jí ale v minulosti mnohokrát slibovali, že ji do nějaké podobné soutěže přihlásí. Když pak v rádiu slyšela reklamu na casting Elite Model Look, šla to prostě zkusit.

Co je nyní prioritou, modeling, nebo škola?

Myslím si, že si už Terezka uvědomuje, že vzdělání patří v životě mezi priority, ale kdybych měla odpovědět po pravdě, v pořadí důležitosti by byl pro ni na prvním místě její kůň Ravell (smích). Modeling je pro Terezku zajímavá životní zkušenost a zábava a navíc možnost, jak si konečně trochu vylepšit kapesné.

A co se děje s penězi, které si vydělá, ukládáte jí je někam, nebo ji necháváte, ať s nimi nakládá podle svého?

Terezčiny honoráře by se zatím daly spočítat na prstech jedné ruky a rozhodně se nejedná o závratné sumy. Proto jsme zatím ani neřešili, jak s nimi nakládat. Pokud vím, za peníze z modelingu si koupila nový mobilní telefon. Ten, co dostala k patnáctinám, hned druhý den utopila.

Co se vám na modelingu jeví jako největší klad, co vám na něm naopak vadí?

Zatím jsem nenašla nic, co by mi vadilo, vidím pouze klady. Terezka má a určitě i v budoucnu bude mít větší možnost cestovat, poznávat nová místa, nové lidi, musí si už nyní lépe organizovat a plánovat svůj volný čas. Modeling ji baví a to je pro mě nejdůležitější.

Když Tereza vyhrála české kolo Elite Model Look, bylo jí pouhých 14 let, nezrazovala jste ji od toho, neměla jste pocit, že je to příliš brzy?

Vůbec ne. Jsem toho názoru, že v životě by se mělo zkusit všechno. Terezka je navíc spolehlivá, zodpovědná a samostatná, takže proč ne?

Takhle jste ji vychovali, nebo je to v ní odmala? Někteří rodiče svým dětem různě umetají cestičky a všechno za ně vyřizují...

Asi jako každá matka se svým dětem snažím co nejvíc život ulehčit, poradit jim, předat svoje životní zkušenosti, ale většinou o to děti nestojí, musí si na všechno přijít samy. Terka si taky moc radit nenechá. Pokud je to tedy možné, respektuji její názor. V zásadních věcech bude ale samozřejmě ještě minimálně pár let po mém.

Modeling je svět plný nástrah, míváte o Terezu obavy?

Obavy o své dítě má každá máma. Od okamžiku, kdy se narodí, se bojíte, aby se mu něco nestalo. A je úplně jedno, zda je mu pět nebo dvacet, zda dělá modeling, cestuje po světě, nebo pouze chodí ze školy přes frekventovanou silnici.

Měla jsem spíš na mysli to, aby ji modeling "nesvedl na zcestí"...

Důležité podle mého je, aby děti měly od malinka svoje zájmy a koníčky, aby se jim rodiče podle možností maximálně věnovali, aby věděli, co jejich děti ve svém volném čase dělají, s kým se stýkají, s kým kamarádí. Není to samozřejmě záruka úspěchu, ale ty takzvané úlety se tímto rozhodně minimalizují. I tak samozřejmě nikdy nevíte, jak to dopadne. Někde jsem četla, že dřív byla výchova dětí jednodušší v tom, že stačilo vychovat slušného člověka. Dnes se v životě cení i úspěch. O to je výchova složitější, protože skloubit úspěch a slušnost není vždy jednoduché.

Tereza Klimešová (15) Spolu s Karin Savkovou zvítězila v česko-slovenském finále soutěže Elite Model Look 2010

Měří 178 cm, váží 55 kg

Její míry jsou: 80-61-89

Studuje španělské gymnázium

Největším koníčkem je její kůň Ravell

A co tolik diskutovaná anorexie? Musela jste to někdy u své dcery řešit?

Naštěstí ne. Jsem to spíš já, kdo Terezce občas musí říct "nežer" (smích). Pro svoji postavu zatím nemusí dělat nic extra. Denně jezdí na koni a je toho názoru, že jí to stačí. Slibuje sice, že začne s nějakým cvičením, ale zatím zůstává jen u těch slibů.

A vy?

Snažím se jíst zdravě a k tomu trochu sportovat. Dvakrát týdně se chodím trápit do tělocvičny, v zimě ráda jezdím na hory lyžovat. S dětmi jsem jezdila pouze na sjezdovky, ale loni jsem si dopřála po mnoha letech konečně i nové běžky. Když je pěkně, jsem ráda v přírodě, na kole, na golfu nebo jenom tak na procházce.

Zpátky k modelingu, doprovázíte svou dceru na castingy?

Nedoprovázím. Terezka to nevyžaduje, zvládá to sama a navíc se většinou konají v průběhu pracovního dne.

A co zahraniční zakázky, může vůbec ve svém věku pracovat v zahraničí?

Terezka by určitě v zahraničí pracovat mohla. Hovoří anglicky a španělsky. Zatím měla ale zakázky pouze v ČR.

Zajímáte se také o modeling a módu?

Samozřejmě. Která žena by se nechtěla líbit? Ráda se pěkné oblékám, ale nerada chodím po obchodech, považuji to za ztrátu času. Určitě by se mi líbilo mít nějakého módního stylistu jenom pro sebe.

Radí vám třeba dcera?

Ano, mám v ní přísného módního kritika. Od ní se dozvídám, co nemoderního na sobě mám, co se už v žádném případě nenosí, v čem bych určitě neměla vůbec vycházet z domu, byť jenom s odpadky do popelnice.



A nosíte podpatky? Učila jste na nich Terezu před castingy chodit?

V rámci pracovního týdne nosím podpatky téměř denně, o to víc jsem radši, když o víkendu můžu natáhnout džíny a sportovní boty. Terezku jsem na podpatcích učit chodit nemusela, protože si tyhle boty už dávno před tím ode mě půjčovala.

Je podle vás modeling pro budoucnost perspektivní?

Myslím, že je to určitě zajímavá a obohacující zkušenost, ale nelze na ní stavět budoucnost. Kariéra modelky může a nemusí vyjít. A i pokud by vyšla, může být velice krátká. Dobré vzdělání v oboru, který vás zajímá a s tím spojenou možnost dělat, co vás baví, vám naproti tomu nikdo nevezme.

Změnil modeling Terezu nějak v uplynulém roce?

Určitě ne. Je to pořád moje milovaná a šikovná holka.