Matka, která rodila doma: Nechci primitivismus, ale přirozenost

Proč jste se rozhodla rodit doma?

Kdyby u nás existovaly malé porodnice, kde by bylo útulné prostředí, porodila bych možná tam. Jedinou vhodnou variantou je ale Vrchlabí. Jenže je to z ruky a maminky se tu proto musí ubytovat v penzionu už 14 dní před termínem a čekat na porod.

Co hlavně porodnice nesplňuje?

Porod je privátní a intimní, proto chci, aby ho se mou prožili jen ti, které si vyberu. Pro ženu je narození dítěte přelomová zkušenost, a tak by měla být co nejpříjemnější. Nechci se vrátit k primitivismu, ale k přirozenosti.





Co jste předem o porodech doma věděla?



Mané David Shakarian * Narodila se v Egyptě. * Rodiče jsou původem z Arménie. * Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. * S manželem Čechem (33let) se vzali v roce 2002. * Pracovala jako scenárista pro komerční TV a několik měsíců jako redaktorka Respektu. * Má dvě dcery - Sevan, která se narodila v porodnici, a dvouměsíční Nairi. * Nairi jsou dva měsíce a narodila se doma.

Hodně jsem si toho přečetla. Navštěvovala jsem kromě svého gynekologa i Ivanu Königsmarkovou, prezidentku unie porodních asistentek. V Německu, Anglii, Holandsku je naprosto běžné, že se o budoucí matky kompletně stará právě porodní asistentka. Dočetla jsem se například, že v Holandsku se třicet procent, tedy ročně asi 60 tisíc dětí narodí doma.

Kdo rozhodne, zda žena může porodit doma? Porodní asistentka?

Ano, společně s matkou. Těhotenství musí být bezproblémové a maminka prochází všemi standardními testy.

Váš porod probíhal normálně?

Kdyby se objevily jakékoliv komplikace, okamžitě by mě převezli do porodnice. Byla jsem registrována v podolské porodnici. Vždy je tu určité riziko, že bude nutný převoz.





První dcera Sevan se ale narodila v porodnici.

Moje porodní asistentka měla bohužel tehdy jiné pracovní povinnosti. A tak mám i zážitky z porodnice: po přijetí dlouze vyplňujete papíry, což je při bolestivých kontrakcích nepříjemné. Když se personál dozvěděl, že jsme plánovali domácí porod, lékař na nás byl nepříjemný a já si připadala provinile. Aby si žena vydobyla určité podmínky, musí se dost ostře ozvat, což je při velkých bolestech problém. Trvala jsem na přirozeném průběhu porodu, což mi nakonec umožnili. Mezi rodičkami jsem křičela jediná, protože jsem odmítla epidurál. Chtěla jsem, aby do porodu nezasahovali žádnými medikamenty. Za to, že manžel byl u porodu, musel zaplatit, což v západních zemích neexistuje... Mohla jsem být na míči, nebo ve vaně, ale pouze do druhé doby porodní. Tu nejbolestivější část porodu jsem musela ležet a tlačit na porodní koze. Průběh se porodníkovi nezdál dost rychlý, proto mi nečekaně nalehl na břicho.

Co samotnému porodu doma předchází?

Mám za sebou například předporodní kurz, v němž se podrobně probírá průběh těhotenství a především všechny tři doby porodní. Samozřejmě jsem se důvěrně poznala se svou porodní asistentkou. Ženy, které chtějí rodit doma, mají mít na takový porod právo. Tři až čtyři sta domácích porodů ročně v České republice, to bude za pár let trvalá přirozená alternativa.





Jak porod proběhl?

Jakmile nastaly kontrakce, zavolala jsem porodní asistence. Přijela a hned mě uklidnila a radila, ať odpočívám, dokud to ještě jde a kontrakce nejsou tak silné. Záleží na každém, jestli chce držet za ruku, jestli potřebuje podporu při chůzi, napít nebo cokoli jiného. S asistentkou jsem porodila za svítání. Můj muž se staral o mě i o starší dceru Sevan, která se krátce předtím probudila. Ten den jsme odpočívali a byli naprosto šťastní. Odpoledne nás navštívila pediatrička a příbuzní.

Můžete porod popsat konkrétněji, abych si dokázala představit rozdíl průběhu v porodnici a ve vaší ložnicí?

Manžel byl většinu času, stejně jako v porodnici, u porodu. Nosil mi kýbl, když jsem zvracela, nechal si ode mě drtit ruku, četl mi, abych přišla na jiné myšlenky. S porodní asistentkou postávali u mě. Když se ukázala hlavička miminka, oba natahovali ruce, že ho chytí. Nakonec ho chytila asistentka a tatínek přestřihl pupeční šňůru. Nic se nevyvařovalo, odrodila jsem vestoje opřená o gauč. U porodu s námi byli neviditelně přítomni i sousedé z baráku, kteří se chudáci moc nevyspali, ale brali to sportovně. Kvůli plodové vodě jsme použili jedinou nepromokavou podložku, krev nebyla nikde téměř žádná. Nairi se narodila krásně čistá a růžová.





Za jaké služby se platí?

V západních zemích hradí porod doma pojišťovny, protože je to pro stát levnější než v porodnici. U nás se platí pět až osm tisíc. Pro spoustu žen to může být finančně náročné. Můžou to ale uhradit z porodného.

Jakou má porodní asistentka funkci po porodu?

Dochází tak často, jak je potřeba. U mne byla třikrát. Pomáhala mi s kojením, kontrolovala mě i dítě a v podstatě řešila jakýkoli problém.

Měly by místo rodičky, která si porod doma zvolila, platit porodní asistentku zdravotní pojišťovny?