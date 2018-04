Kojit čtyřleté dítě je extrém, shodují se odbornice i matky

Šestadvacetiletá matka v domácnosti Jamie Lynne Grumetová je momentálně zřejmě nejznámější matkou na světě. S chlapcem, který už jistě mluví ve větách, rozeznává barvy a umí spořádat steak za pomoci vidličky, u prsu se vystavila světu údajně proto, aby ukázala, že kojení je biologicky normální (celý článek si můžete přečíst ZDE). Jenže do jakého věku?

Jednou nastane čas se od mámy odpoutat

"Kojení je pro dítě jistě důležité, a to zhruba do jednoho až jednoho a půl roku," říká k tomu dětská psycholožka Alena Vávrová. "A nejde zdaleka jen o mléko jako zdroj potravy. Miminko v té době potřebuje cítit máminu blízkost, jistotu, intimitu, a to mu kojení nabízí. Jak ale dítě roste, postupně se od matky vzdaluje a odděluje, začíná si uvědomovat svoji samostatnost a jedinečnost, potřebuje trávit čas se svými vrstevníky. A v této době kojit, to je jako vydat se autem po silnici v protisměru," upozorňuje psycholožka.

Jamie Lynne Grumetová na obálce časopisu Time kojí svého čtyřletého syna.

Podle ní je dost pravděpodobné, že Američanka Jamie Lynne Grumetová patří k těm maminkám, které se nedovedou od dítěte odpoutat. "Žádný výzkum sice nepotvrdil, že by kojení mohlo děti starší tří let nějak poškodit," dodává Alena Vávrová. "Je však zřejmé, že matka nerespektuje přirozený vývoj dítěte a pravděpodobně bude v jejich vztahu problém na více úrovních."

Dítěti, které mluví ve větách, bych prso necpala

"Myslím, že je to jen další reality show s cílem ohromovat čtenáře časopisů intimními tématy," reaguje na humbuk kolem titulní strany Time dvojnásobná maminka Eliška. "Pokud jde ale o kojení jako takové, myslím, že to matka sama vycítí, kdy už má dítě odstavit. Podle mne je přikojování třeba večer před spaním OK. Pak s přibývajícím věkem dítěte už mi to přirozené nepřijde. Když se dítě vyjadřuje ve větách, tak je divné mu podstrkovat prso..."

Podle jiné maminky, dvaatřicetileté Hany, by matka z titulní stránky nejspíš potřebovala terapii. "Kojení je spjaté se slovem kojenec, a to čtyřletý kluk určitě není," říká matka pětiletého syna. Zároveň však přiznává, že sama má občas problém připustit si, jak ten čas letí a že už má doma vlastně velkého kluka. "Kojila jsem asi do tří let, ale dodnes synovi dělám kakao do lahvičky s dudlíkem. Vím, že je to můj problém, z hrnečku pít umí a určitě by se lahvičky vzdal. Ale v mých očích tak déle zůstává tím malým miminkem..."

České maminky mají spíš opačný problém

"Kojení je jedinečný a výsadní vztah mezi konkrétní matkou a konkrétním dítětem," přidává svůj názor laktační poradkyně Ivana Fraňková z Brna. "Když to vezmu zeširoka, mělo by být přínosem pro dítě a nemělo by to být obtěžující pro matku. Je tedy čistě na ní a na jejím dítěti, jak dlouho se bude kojit. Ani jeden z nich by se do kojení neměl nutit, ale pokud se oba shodnou, nepřijde mi na tom nic divné," dodává.

Zároveň ale připomíná, že u nás jsou případy, kdy maminka kojí tříleté a starší dítě spíše extrémem. Nejčastěji svá miminka odstavují v roce, v roce a půl. "Spíš bych řešila docela opačný problém," upozorňuje Ivana Fraňková na časté situace, kdy novopečené matky kojení vzdávají po několika týdnech, při prvních potížích nebo dokonce už v porodnici, kdy jim sestřičky nabídnou příkrm, protože jejich dítě dostatečně nepřibírá...