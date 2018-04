Je to přirozené jako objetí, říká matka kojící pětiletého syna

Pětiletý Ulysses a jeho roční sestra Ostara podle rodičů nebudou chodit do normální školy. Je prý lepší, že tráví hodně času v přírodě a komunikují se zvířaty a rostlinami. Děti nebyly ani u lékaře, až na jedinou výjimku, kdy měl chlapeček astmatický záchvat. Matka svého syna navíc pořád kojí.

„Ulyssese ještě čas od času stále kojím. Vzhledem k tomu, že se nám narodilo miminko, tak to omezil a my jsme museli dospět k vzájemnému pochopení, že musí přestat. Ale pak jsem nebyla schopna mu říct: Tak a odteď už nic. Myslím, že je na něm, aby rozhodl, když chce skončit. Je to stejně přirozené jako objetí. Je to spojení,“ cituje Allenovou list Daily Mail.

Adele, která o svém životním stylu píše blog, přistupovala alternativně už k těhotenství a porodu. Oba s manželem tvrdí, že je to pro ně přirozené. Vyznávají takzvaný off-grid způsob života, který klade důraz na svobodu a omezení vymožeností moderní doby. Adele rodila bez lékařů nebo porodní asistentky, jen za přítomnosti manžela.

„Představa porodu v nemocnici se mi nelíbila z mnoha důvodů - už jen z toho zírání na vás,“ prohlásila.

Po takzvaném lotosovém porodu si nenechala přestřihnout pupeční šňůru s placentou, ale s manželem počkali, ať se od miminka přirozeně oddělí sama. Stalo se tak po šesti dnech. Do té doby byla uložena v chladném sáčku a posypaná solí a růžovými lístky, aby nebylo cítit zápach.

Adele Allenová rodila děti doma jen za přítomnosti manžela.

Kvůli nedůvěře v moderní medicínu Adele preferuje také alternativní léčbu onemocnění svých potomků. Když mají například infekci v oku, nastříká jim do něj mateřské mléko a když mají rýmu, léčí je citronem.

Rodiče i děti také spí všichni pohromadě ve stejné místnosti. Cílem rodiny je úplná soběstačnost. Chtěli by žít někde ve Střední Americe, kde by měli velký pozemek a na něm si mohli pěstovat potraviny a děti by mohly potkávat volně žijící zvířata v přirozeném prostředí.