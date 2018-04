Matka generál nebo hysterka. Jaký typ máte doma vy a jak s ním vyjít

Ať už je náš vztah s matkou jakýkoli, pořád je to jedna z nejdůležitějších postav našeho životního představení, a tak bychom se měly alespoň snažit ji pochopit a udělat všechno proto, abychom se navzájem snesly.

Ano, i v případě, když se naše matka v šedesáti rozhodne, že začne jezdit na harleji s partou vousáčů, když nám při každé návštěvě zkritizuje zařízení bytu a výchovný styl, který uplatňujeme na její vnoučata, nebo když nám desetkrát denně telefonuje jen proto, aby nám vyčetla, že se vůbec nezajímáme o to, jak se jí daří.

Matky mohou být zkrátka všelijaké. Schválně, najdete tu svoji v naší malé matkogalerii?

MATKA GENERÁL

Pravidlo číslo jedna zní: vaše matka má vždycky pravdu. Pravidlo číslo dvě: pokud náhodou vaše matka pravdu nemá, tak platí pravidlo číslo jedna. Neposlušnost, revolta a vlastní názory se přísně zakazují, a to jak vám a vašim sourozencům, tak pochopitelně i vašemu otci a dalším trubcům v rodině.

Matka velitelka ví nejlíp, koho byste měla milovat, co byste měla dělat, jak byste se měla oblékat, kam byste měla jezdit na dovolenou, jak byste měla vychovávat své děti a jaké byste měla mít květiny v truhlíku za oknem. Nejradši by řídila celý váš život, protože to s vámi myslí dobře.

Strašně těžce nese jakékoliv porušení poslušnosti, a když se třeba rozhodnete vdát se za toho nýmanda, co ho milujete, a ne za šilhavého Béďu Vopičku, co zdědí řeznictví a kterého vám máti domluvila už v patnácti, pak pravděpodobně vypukne válka.

Jak na ni: S matkou generálem se nedá smlouvat nebo vyjednávat. Válku s ní nemůžete nikdy vyhrát. Pokud se tedy nechcete do smrti smrťoucí povalovat na gauči u svého psychoanalytika a likvidovat mu jednu krabici papírových kapesníků za druhou, pak máte jedinou šanci: taktizovat. Vezměte svůj život do vlastních rukou, ale matce nechte její iluzi o vládkyni všehomíra. Klidně jí odkývejte všechny rozkazy, kterými vás častuje už ode dveří, a pak si v klídku dělejte, co chcete.

MATKA BEZRADNÁ

Většinou se jedná zároveň o maminku osamělou, ztracenou v tomhle nespravedlivém a nevděčném světě, do kterého svým způsobem patříte i vy, protože "tady nikdy nejsi, když to nejvíc potřebuju!"

Ať už váš otec odešel dobrovolně (za jinou paní), nebo nedobrovolně (na onen svět), maminka tu zůstala sama a bezradná. A vy jste jediná, koho na tom světě ještě má.



"Někdy mám pocit, jako by to ani nebyla moje máma, ale spíš další dítě na krku," vzdychá knihovnice Zdena. "Od té doby, co je sama, mi pořád volá a potřebuje s něčím poradit. Jasně, že jí ráda pomůžu třeba s výběrem nové pračky, ale fakt nemusím být u toho, když řeší vzor na nových záclonách nebo zda koupit jogurt nízkotučný, či raději smetanový."

Jak na ni: Bezradné maminky mívají často sklon k výčitkám a obviňujícím proslovům, jejichž cílem jsou vaše pravidelné návštěvy víkend co víkend včetně několika večerů v týdnu. Je jasné, že je mámě doma smutno, ale je třeba jí slušně, leč nesmlouvavě připomenout fakt, že máte svou vlastní rodinu a občas i své vlastní plány na víkend. Zkuste se domluvit s ostatními sourozenci nebo příbuznými, že budete matku navštěvovat na střídačku. Nebo jí kupte k narozeninám štěně.





MATKA PEČUJÍCÍ

Tenhle typ matky se většinou výrazněji profiluje vůči synům, ale i dcery si s ní můžou docela užít. Pečující matka bere svou mateřskou roli natolik vážně, že se jí nehodlá vzdát ani desítky let poté, co její dítko odroste plenkám. Jen ona totiž ví, co je pro jejího potomka to nejlepší.

Mezi obzvláště těžce přijímané otázky starostlivých matek patří třeba: "Vzala jsi si košilku? Venku hrozně fouká!" nebo "Neměla bys omezit sladkosti, zlato? Myslím, že ti zase narostl zadek."

Jak na ni: Odstěhujte se. Jediný způsob, jak si zachovat duševní zdraví do vysokého věku, je zabránit matce v neomezeném pronikání do vašeho soukromí. Nezůstávejte žít u rodičů dokonce ani v případě, že máte v jejich domě luxusní podkrovní byt a za jeho provoz platíte pakatel. Zničené sebevědomí a manželství v troskách za to nestojí.

MATKA DIBLÍK

Vyznačuje se tím, že se stále cítí, obléká a taky bohužel chová, jako by jí bylo dvacet. A to i v případě, že má nárok na seniorskou slevu v MHD. Nakupuje v New Yorkeru a Clockhouse, nosí zásadně push-upku a páteční večery netráví u dortíku s kamarádkami, nýbrž paří na diskotéce s vrstevníky vašeho syna. Bez make-upu nejde ani s košem a na klinice plastické chirurgie má množstevní slevu.

Tohle všechno je sice docela výstřední, ale ještě by se to dalo snést, ale dost vám vadí, že flirtuje s vaším přítelem a že vaše oprávněné kritiky vůči jejímu chování odbývá slovy: "Ale jdi, ty suchoprdko! Žijeme přece jen jednou."

Jak na ni: Upřímně: nedělejte si iluze, že svoji matku změníte. Starého psa novým kouskům nenaučíte a fenu už vůbec ne. Jediné, co s tím můžete dělat, je přijmout ji takovou, jaká je. Buď si budete hýčkat naději, že se z ní jednou přece jen ještě stane usedlá bábinka v zástěře a s bábovkou na stole s háčkovanou dečkou, nebo se smíříte s tím, že i na jejím pohřbu budete muset poslouchat Green Day či Kabáty.

MANUÁL Pro matky, které chtějí být zadobře se svými dcerami Nejste povinna dceři pomáhat se vším a za každou cenu, ale těžko budete za milovanou babičku, když se přijedete podívat na vnoučata vždycky jen v úterý v únoru, protože prostě nemáte vůbec na nic čas. Vaše dcera je dospělá, a to i v případě, že vám tak vůbec nepřipadá. Jestliže už jí bylo 18, měla byste ji nechat dělat vlastní rozhodnutí a vlastní chyby. Nikdo nemá patent na rozum, dokonce ani vy ne. Respektujte její soukromí a její představy o ideálním partnerovi. I když ten její vypadá, jako by neuměl do pěti počítat, nebo má tetování i v nose, třeba s ním bude opravdu šťastná. Dobře važte všechny požadavky, se kterými se na dceru obrátíte. Nevyčítejte jí,že vám nikdy sama nezavolá, a to ani v případě, že je to pravda. Má svůj život a možná se kontaktu s vámi vyhýbá právě proto, že nechce slyšet další výčitky. Vzpomeňte si na to, jak jste kdysi před léty válčila se svou svéráznou matkou vy. Nejste jí teď tak trochu podobná?

MATKA HYSTERKA

Chtěla by, abyste ji i s dětmi častěji navštěvovala. Ale na druhou stranu ji jejich vřískání strašně vysiluje a navíc pak musí dva dny uklízet, aby dala byt do původního stavu. Strašně ráda by je někdy pohlídala, ale bohužel nemá vůbec čas, i když je druhým rokem v předčasném důchodu. A taky si na to netroufá, je to hrozná zodpovědnost, co kdyby se něco stalo. Někdy ani nechápete, jak je možné, že vás i vaši sestru před lety vůbec zvládla vychovat.

Většinou vás štve, protože cítíte, že tohle všechno je jen manipulace a citové vydírání. Někdy je vám jí ale opravdu líto a sama na sebe se zlobíte za to, že si v duchu říkáte: "Hlavně abych jednou nebyla jako ona!"

Jak na ni: Buďte chápavá a vstřícná, ale nenechte se zneužívat, nehrajte hry, v nichž figurují vaši blízcí, a už vůbec se nepoddávejte citovému vydírání. Zahalte se do oblaku asertivity a trvejte si na svém. Dopřejte babičce vnoučata a vnoučatům babičku, ale jen v míře, která je pro všechny snesitelná, a nenuťte sebe ani nikoho jiného do křečovitých akcí. Když babička řekne, že se necítí dobře, berte to jako fakt a nespekulujte nad tím, co zase od koho potřebuje.

MATKA OBĚTAVÁ

Mohlo by se zdát, že tohle je ideál, o kterém všechny dcery sní. Jenže dost záleží na tom, kam až je obětavá matka ochotna zajít a proč to vlastně všechno dělá.

Obětavá matka pohlídá děti ve dne v noci a ještě vám při tom vyžehlí pyramidu vypraného prádla. O prázdninách si bere dovolenou jen proto, aby měly vaše děti kde být. Na návštěvu přijíždí s hrnci plnými svíčkové, guláše a koprovky a kdoví odkud ještě vyčaruje plech se štrúdlem. Vždycky vám půjčí, když se rodinný rozpočet nějak zasekne.

Některé obětavé matky se s tímto spokojí a jejich jedinou satisfakcí je, že jsou užitečné. Jsou ale i takové, které za každou svou byť nevyžádanou oběť vzápětí požadují odměnu, případně vám ji náležitě vyčtou.

Jak na ni: Obětavá maminka z rodu nekonečně hodných babiček si zaslouží vaši oddanou lásku a neutuchající vděk. Nezapomeňte jí také pomoci, když to bude potřebovat, a snažte se jí také občas dopřát odpočinek. Pokud máte ale smůlu na matku obětující se proto, aby mohla vyčítat, nenechte se vmanipulovat do pocitu viny za všechna její příkoří. Vše, co v životě vaše matka udělala nebo neudělala, byla její volba, a jediný, kdo za to nese odpovědnost, je ona sama.

