Matka pravidelně cvičí pole dance u tyče a u toho kojí svou dceru

Ashley chtěla ukázat všem matkám, že i s dítětem mohou dál dělat to, co je baví a nemusí odsouvat své zájmy na druhou kolej. „Pole dance mě baví a baví i mou dceru. Když chce tančit se mnou, nezakazuji jí to,“ popsala Ashley britskému serveru Daily Mail.



„Všechno dělám se svou dcerou. Nechci, aby se o ni starala chůva, když se o ni můžu starat já a zároveň dělat to, co miluji,“ pokračovala Ashley. S dcerou u tyče nejen tančí, ale bez problému ji tam i nakojí.

Někteří lidé Ashley fandí a někteří ji kritizují za to, že riskuje zdraví dcery a ptají se, zda jí takový risk stojí za „lajky“ na její facebookové stránce. Myslí si, že by její dcera mohla během cvičení spadnout na zem a ublížit si, nebo že by jí během kojení mohlo zaskočit a mohla se udusit.

„Stačí, abyste spadla vy. Dcera spade s vámi a ublíží si. Mám pocit, že myslíte jen na sebe a ne na zdraví vaší dcery. Děláte to všechno jen pro pár minut slávy na internetu,“ zní jeden z mnoha nesouhlasných příspěvků na jejím profilu. Ashley si však stojí za tím, že má dceru na svém těle vždy dokonale připevněnou a žádné nebezpečí nehrozí. A pokládá se za dobrou tanečnici, takže prý nehrozí ani její pád.