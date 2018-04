Matka prozradila, jak docílila plochého břicha pár dní po porodu

„Porod mého druhého dítěte proběhl naprosto bez komplikací a velmi hladce. Netrval dlouho a díky vypracovaným svalům se mi rodilo mnohem lépe,“ sdělila Kristy, která si myslí, že je pohyb, cvičení a zdravá strava v těhotenství základem pohodového porodu.

„Velkou roli také hraje kojení. Proto moc nechápu ty matky, které přestávají kojit po pár týdnech, aby měly hezká prsa. Chtějí dokonalou postavu, ale přitom se vzdají toho, co jim k dokonalé postavě pomůže. A povislá prsa po kojení? No a? Vždyť je to normální,“ myslí si.



Po prvním porodu Kristy cvičila dokonce se synem. Využívala ho místo činek a pro chlapce to byla zábava. Posilování se jí pak natolik zalíbilo, že u něj zůstala i během těhotenství. Dřina se vyplatila a hned pár dní po porodu byla jako proutek.

„Samozřejmě nemůže cvičit každá žena. Když máte ale bezproblémové těhotenství, není důvod necvičit,“ pokračovala.

Kristy po porodu prvního syna byla velmi unavená a nevěděla, jak skloubit dohromady péči o syna a cvičení. „Pak mě napadlo, že bych mohla cvičit s ním. Zjistila jsem, že ho to velmi baví. Užívali jsme si to oba a teď si to užívám i s druhým dítětem,“ sdělila pro australský server Daily Mail.