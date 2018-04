Obavy o miminko jsou u těhotných běžné, často za ně zaplatí nemalé částky

„Strach jsem měla pořád. Ze začátku po zjištění pozitivního testu, pak z potratu až do 12. týdne, aby miminko bylo tam, kde má být, aby nebylo mimoděložní těhotenství. Potom strach, jestli je zdravé. Na každé kontrole obava, jestli bije srdíčko a miminko roste. Pak ať se nenarodí předčasně, ať přežije porod,“ píše maminka s přezdívkou Kacik1988 na webu eMimino.cz. Její pocity nejsou neobvyklé.



Každá těhotná žena prožívá obavy, jenže náš novodobý zvyk mít všechno pod kontrolou v těhotenství narazí. Mnoho matek je zaskočeno spoustou nových informací, zejména zprávami o možných komplikacích a postiženích. Není proto asi až tak překvapivé, že se nabízí i spousta vyšetření, přístrojů a produktů, které mají obavy matek rozptýlit. Někdy ale narazí těhotné ženy i na to, že se na jejím strachu budou snažit vydělat.



Poplatek za péči o budoucí matku

Pokud si i váš gynekolog účtuje speciální poplatek za péči v období gravidity, zpozorněte. Základní péči v těhotenství hradí pojišťovna. Vyžadování jednorázového poplatku v momentě, kdy otěhotníte, je nejen nestandardní, ale i protiprávní. V takovém případě můžete na gynekologa podat stížnost, kterou prověří Česká lékařská komora, případně odbor zdravotnictví Krajského soudu.

Základní péči ale nezaměňujte za nadstandardní služby. Nadstandardní jsou zpravidla úkony, které přispívají ke komfortu rodičky, ale nijak nesouvisí se zdravím miminka. Těhotné si třeba běžně připlatí za fotografie z ultrazvuku, konzultace po telefonu nebo častější návštěvy. Zpoplatněné je často i určení pohlaví miminka. To je sice pro mnohé rodiče důležité, z medicínského hlediska ale jde o irelevantní informaci. Zda jsou poplatky u vašeho lékaře či lékařky oprávněné, vám poradí ve vaší zdravotní pojišťovně.

Vyšetření navíc

Většina maminek považuje vyšetření za něco, co přispívá ke zdraví nenarozeného miminka. Jenže primárním smyslem vyšetření je odhalení případných zdravotních problémů, aby se mohla zahájit léčba. Zjistit se ale může i vývojová nebo genetická odchylka a lékaři mohou rodičům navrhnout jako jednu z možností přerušení těhotenství. Konečné slovo mají samozřejmě vždycky rodiče.



Je na každé těhotné ženě, zda podstoupí všechny doporučované testy - tzv. triple test a amniocentézu nebo odběr choriových klků ke zjištění vývojových vad. Zejména poslední dva jmenované odběry nejsou u budoucích maminek příliš oblíbené zejména kvůli možnému malému riziku potratu, ale i jejich nekomfortnosti.



„Na doporučení lékaře jsem si nechala udělat odběr choriových klků. Myslím, že kdybych měla více času si to promyslet, tak do takového zákroku nejdu,“ píše uživatelka 3R v diskusi na eMimino.cz. „Je fajn, že žijeme v době, kdy jde spousta problémů poznat již v těhotenství, ale někdy je to na škodu a maminky jsou v neustálém strachu, jestli je jejich dítě v pořádku.“

Vitaminy jako nutnost?

Kyselina listová snižuje riziko vrozené vývojové vady u dítěte, proto ji těhotným doporučují nejen lékárny, ale i ošetřující lékař. Farmaceutické firmy vyrábějí také komplexní těhotenské přípravky. Kromě kyseliny listové obsahují vysoký obsah vápníku, železa nebo vitaminu C. A taky si za ně připlatíte. Ceny měsíčních balení šplhají do několika stovek korun. Doporučují se pobírat nejen v těhotenství, ale i v době laktace, stanou se výraznou položkou v rodinném rozpočtu. Namísto polykání drahých prášků přitom stačí dohlédnout na pestrost jídelníčku.



Špatnou zkušenost s těhotenskými vitaminy i lékařkou měla maminka s přezdívkou lizzka: „Osypala jsem se po nich, tak jsem je brát přestala. Doktorka mi ale i pak tvrdila, že je brát musím. Změnila jsem proto doktorku a najednou stačila kyselina listová.“

Výbavička, která není potřeba

Těhotné maminky se před porodem také strachují, jak zvládnou novou situaci. Před narozením prvního miminka se těžko odhaduje, co je potřeba a bez čeho se v mateřství obejdete.



Na marketingové taháky jsou obzvlášť náchylné prvorodičky, kterým chybí vlastní zkušenost. „Za mne osobně bylo zbytečné a nikdy jsem nepoužila: chůvičku, monitor, různé nádobíčko jako ohřívače, sterilizátory apod. A jakákoli kosmetika (kromě krému na opruzeniny, když je nejhůř),“ píše maminka pod nickem vjerunga.

Dopředu není dobré kupovat třeba odsávačku mléka - nevíte, zda budete kojit, a i pokud budete kojit, tak zatím nevíte, jaký typ odsávačky zvolit. Namísto sterilizátoru si bez problémů vystačíte s hrncem s vroucí vodou, nebudete potřebovat ani speciální koš na plenky nebo přebalovací pult. Po prvotním nadšení mnoho maminek odloží i chůvičky a monitory dechu a raději dají na vlastní instinkt než technologické vymoženosti. Zkrátka se raději držte i s oblečením v nejmenších velikostech, ze kterého vám miminko vyroste během několika dnů. Další tipy maminek, co si pořídit do výbavičky a bez čeho se obejdete, najdete zde.