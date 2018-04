Mateřská na různý způsob: Angličanky musí šetřit, Finové jdou povinně

ANGLOSASKÝ MODEL (Na děti si našetřete)

Tenhle liberální model by se mohl nazvat: Chcete děti? Tak je mějte, ale jejich zaopatření je jen na vás. Podpora se dostává především sociálně slabým. Spojené státy americké: patří mezi země s nejkratší mateřskou, na kterou vám stát ale nepřispěje ani dolarem, jen poskytuje garanci, že zaměstnavatel vám má 12 týdnů podrží místo.

Austrálie: po osmnáct týdnů se vyplácí mateřská, pak konec. Ženy tu často pracují skoro až do porodu.

Velká Británie: s dítětem zde ženy mohou být doma 10 měsíců, ale jen šest týdnů po porodu mají nárok na 90 % své mzdy, potom se příspěvek rapidně propadne, a proto se jich hodně vrací do práce.

FRANCOUZSKÝ A JIHOEVROPSKÝ MODEL (Platí se jen mateřská, rodičovská ne)

Jak to, že Francouzky se vrací do práce často tři až čtyři měsíce po porodu, a přesto země vykazuje jednu z největších porodností v EU? Může za to propracovaný systém dávek, síť veřejných i soukromých školek a jeslí, chův a au-pair, podpora zaměstnanosti žen. Oficiální délka mateřské ve Francii je 16 týdnů, pobírá se 100 % čisté mzdy, pokud se žena po této době nevrátí do práce, o místo přijde. S dítětem může být doma i do tří let, ale nedostává žádné peníze.

Portugalsko: mateřská 5 měsíců 100 % platu, 6 měsíců 80 %. Doma žena může zůstat až rok, ale nikdo jí neplatí.

Španělsko: 16 týdnů po porodu 100% mzda, pak neplacená do tří let věku. Rodiče mají nárok zkrátit si úvazek o 1/3 a mít dva pracovní dny volné.

NAŠI SOUSEDI (Nejvlídnější pro rodinné typy)

Nejpodobnější systém našemu (28 týdnů mateřská + 2-4 roky rodičovská) mají na Slovensku, rodičovský příspěvek je poskytován do tří let věku dítěte, základní výměra je 190 eur.

Rakousko: mateřská trvá 16 týdnů, kdy žena bere 100 % platu, následuje rodičovská do dvou let, kdy si rodiče mohou zvolit z pěti modelů čerpání příspěvků. Když se do péče zapojí otec, rodiny získají jako bonus několik týdnů navíc.

Německo: na rodičovské peníze (Elterngeld) mají rodiče nárok celkově po dobu 14 měsíců. Podmínkou je, že jeden rodič může čerpat minimálně dva a maximálně 12 měsíců. Na ty další dva měsíce dostane rodina Elterngeld, pokud na rodičovskou nastoupí i druhý rodič. Během mateřské dovolené berou Němci svůj předchozí plat, později na děti do 14 měsíce berou příspěvek ve výši 67 % jejich posledního příjmu. Po dovršení roku má každé dítě nárok na školku.

Polsko: mateřská trvá 20 týdnů s až 100 % platu, rodičovská s příspěvkem je do dvou let věku dítěte.

SKANDINÁVSKÝ MODEL (Tátové na rodičovské)

Právo pro oba rodiče S návrhem na model podobný skandinávskému přišla nedávno stínová mluvčí ČSSD pro lidská práva a rodinu Michaela Marksová Tominová. Další část rodičovské dovolené si může podle návrhu vybrat pouze druhý rodič, ne ten, který čerpal první část. Když si ji druhý rodič nevybere do určité stanovené doby, tak propadne. Více zde

Skandinávské země jsou pověstné tím, že se úspěšně snaží o rovnoprávnost žen a mužů. Ženy tu mají nejlepší podmínky pro skloubení mateřských a pracovních povinností, státy mají kvalitní síť péče o děti, rodiče mají nárok na snížené úvazky, míra zaměstnanosti žen a mužů je tu skoro stejná. Ve Švédsku, Dánsku, Norsku a Finsku musí nějaký čas s dítětem doma strávit otec.

Švédsko: každá rodina má nárok na 480 dní placené rodičovské dovolené. V současné době si může jeden partner vzít maximálně 420 dní (muž nebo žena) a druhý musí vyčerpat zbývajících 60 dnů. Pravidlem je, že jeden z rodičů nemůže vyčerpat všech 480 dnů. Pokud druhý rodič nevyčerpá 60 dnů před tím, než dítě dovrší osm let věku, pár o tyto dny přijde. Měsíční výše dávky činí 78 % čisté mzdy.

Dánsko: mateřská 18 týdnů a následuje osmiměsíční rodičovská dovolená, zaměstnavatel poskytuje částečný či plný plat.

Norsko: rodičovská buď v délce 10 měsíců se 100 % svého platu, či rok s 80 %. Zůstat mohou rodiče doma ještě další rok, kdy jim přispívá stát.

Finsko: zavedli zde tzv. otcovský měsíc, 18 dní musí strávit s dítětem otec. Využívá toho cca 70 % Finů.

ČESKÁ REPUBLIKA

Mateřská: na mateřskou dovolenou může žena nastoupit 6 týdnů před porodem, pobírá 70 % svého příjmu a trvá 28 týdnů (37 v případě vícečetného těhotenství). Otec může na mateřskou nastoupit nejdříve 7. týden po porodu a trvá 22 týdnů (31 u vícerčat).

Rodičovská: na rodičovskou dovolenou může nastoupit žena či muž a může si zvolit dvou, tří nebo čtyřletou variantu (v tom případě se ale musí domluvit se zaměstnavatelem na neplaceném volnu, pracovní místo již není chráněno). Na každé dítě se 220 000 korun dělí během tohoto období, čím kratší dovolená, tím více peněz dostane rodič měsíčně, maximálně však 11 500 korun. Během ní může libovolně vydělávat, platí ale podmínka, že dítě mladší 2 let nesmí navštěvovat jesle na déle než 46 hodin měsíčně, starší již na libovolnou dobu. Rodičovskou dovolenou mohou otec i matka čerpat současně, nebo se na ní střídat, nebo ji může čerpat jenom jeden z nich. Rodiče se mohou střídat i v pobírání rodičovského příspěvku.

Porodné: rodina s příjmy pod 2,4 životního minima má při narození prvního dítěte nárok na porodné ve výší 13 000 korun (19 500 u vícečetných těhotenství).