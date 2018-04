Mateřská není dovolená, ale nás baví!

7dobrých rad pro mámy na mateřské dovolené od psycholožky Ivy Jeriové 1. V první řadě se svobodně rozhodněte, jak ji chcete strávit vy sama. Vyberte si vedle péče o dítě jakoukoliv aktivitu proto, že ji chcete dělat vy, a ne proto, že ji očekává vaše okolí.

2. Jste v nové fázi života, začněte dělat něco nového (kupte si rybářský lístek či začněte studovat vysokou školu). Dovolte si věci, které by vás nikdy předtím nenapadly.

3. Vyhledávejte takové sociální prostředí, ve kterém je vám dobře (ať jsou to elitní klub manažerek, ochránci přírody či matky na písku).

4. Plánujte svou budoucnost (co bude, až se zase vrátím), ale nezapomeňte prožít přítomnost (ta se nevrátí).

5. Nezabývejte se představami, že jste právě v tuto chvíli měla být někde jinde a dělat tam něco jiného. Pocity viny totiž nikomu neprospívají.

6. Ať je vaše mateřská jakkoliv dlouhá či krátká, je to v pořádku. Kvalita vztahu s dítětem není přímo úměrná počtu společně strávených hodin.

7. A nezapomeňte, že jen spokojená matka má spokojené dítě…