Čtyři materiály, které se nehodí do horka. Zapomeňte na džíny i fleecovku

Denim

Ikonický kousek léta, který si s chutí oblékáme do města, na festival i na výlet, je na první pohled požehnání. Džínové kraťasy se zdají být pohodlné, praktické a sexy. Jenže denim je vzhledem ke své mizivé prodyšnosti ve skutečnosti vysoce nepraktický do vysokých teplot. Navíc se jedná o těžkou a nepoddajnou látku. Za dvě minuty se v nich kompletně zpotíte a jako bonus se vám přicucnou ke kůži. A to už vůbec nemluvíme o dlouhé verzi v podobě klasických džín. Kalhoty schovejte na zimu, kraťasy zahoďte do kouta a pořiďte si raději kousek z bavlny či lnu.