Máte z mužů strach? Pozor hlavně na ty vlastní!

Proč česká policie neochrání oběť stalkingu?

Hlavní problém je nyní v tom, že jednotlivé aktivity pachatele se posuzují izolovaně, a tak nebezpečnost, která plyne z jejich řetězení, zapadne. Dokud pachatel "jen" obtěžuje oběť, je obtížné ji účinně ochránit, i když má hrubě narušenou kvalitu a svobodu života. Oběť pak třeba musí změnit zaměstnání, přestěhovat se, i když sama nic zlého neudělala a za nic nemůže. Mnohé státy EU už stalking definovaly jako samostatný trestný čin...

Zavedení samostatného trestného činu vedlo i k tomu, že u policie vznikají specialisté, probíhají školení a utváří se interdisciplinární týmy, které koordinují opatření směřující k pachateli s ochranou oběti. Interdisciplinární týmy či jednoduše řečeno včasná spolupráce policie a dalších odborníků z řad psychologů či psychiatrů je důležitá, protože stalking vyžaduje komplexnější přístup kvůli ochraně oběti i reakcím vůči pachateli. Co by obětem stalkingu pomohlo?

Pomohlo by zavedení samostatné skutkové podstaty nebezpečného pronásledování. To by totiž umožnilo zareagovat správně ještě dříve, než dojde k vážnému zločinu.