Máte vysoký tlak? Jezte čokoládu!

Dobrou zprávu pro milovníky čokolády zveřejnili v noci na dnešek němečtí vědci. Podle nich kousek hořké čokolády denně snižuje vysoký krevní tlak a zároveň nezvyšuje nebezpečí tloustnutí, píše agentura Reuters.

Předchozí studie uváděly, že potraviny bohaté na kakao, jako je právě tmavá čokoláda, mají příznivý vliv na srdce, ale vědci se obávali, že přidaný cukr, tuk a kalorie přebijí všechny přínosné vlastnosti, které čokoláda může mít.

Z nové studie ale vyplývá, že kousek o energetické hodnotě 30 kalorií, tedy ekvivalent 6,8 gramu, dokáže snížit krevní tlak, aniž by ho provázelo zvyšování tělesné hmotnosti či další negativní vedlejší účinky, uvádí doktor Dirk Taubert z německé Univerzitní nemocnice v Kolíně nad Rýnem. Jeho studii publikoval Journal of the American Medical Association.

Tmavá čokoláda obsahuje polyfenoly - skupinu chemických substancí, které mají příznivé zdravotní účinky. Taubert s kolegy studoval 44 dospělých ve věku 56 až 73 let, kteří krom vysokého tlaku neměli jiné zdravotní potíže.

Účastníci studie byli náhodně rozděleni a jedna polovina dostávala kostičku tmavé čokolády obsahující polyfenoly a druhá kousek bílé čokolády, v níž tyto látky nejsou. Po 18 týdnech skupina "užívající" tmavou čokoládu zaznamenala pokles obou hodnot krevního tlaku beze změny tělesné hmotnosti, výše cholesterolu či krevního cukru.