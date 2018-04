Máte vysoký krevní tlak? Pořiďte si psa

Zatímco při rozhovoru s druhým člověkem vám může krevní tlak stoupnout, promlouvání ke zvířeti ho naopak pomáhá snižovat.

Díky zvířeti si totiž osamělý člověk, důchodce nebo nemocná osoba vyrovnává podle psychologů svůj pocit opuštěnosti a izolace. Péče o psa také viditelně prospívá tělesné kondici.

Zvíře dodává důchodcům vůli žít

Rozdíl lidí se zvířetem a bez zvířete spočívá zejména v psychickém stavu a v citové stránce. Zvířata, nejčastěji psi nebo kočky, pomáhají zvláště seniorům zvyšovat pocit potřebnosti. To, že mě “někdo potřebuje”, napomáhá například při onemocnění a vede i k rychlejšímu uzdravení. Díky péči o zvíře mají starší lidé v podvědomí zachovaný řád, který jim dává motivaci starat se také o sebe, o své jídlo a hygienu.

Pokud vás v tuto chvíli napadlo pořídit své babičce zvířátko, postupujte spíše opatrně. Pro člověka, který se o zvíře celý život nestaral, může být nenadálá změna velkou psychickou zátěží. Na novou zodpovědnost by nemusel stačit.

Terapie za pomocí zvířat, pod tímto označením se skrývá velké množství aktivit, kterými zvířata působí pozitivně na lidskou psychiku. Vedle psa a kočky pomáhají také králíci, rybičky, koně, delfíni, ptáci, ještěrky nebo i třeba sloni. Dobrovolníci z různých organizací proto s sebou na návštěvu domova důchodců nebo dětských onkologických center berou zvíře.

“Někteří staří lidé si při pohlazení psa vzpomenou na své mládí nebo svého psa, kterého kdysi měli. Dotyk je pro ně moc důležitý,” říká Helena, jedna z dobrovolnic z Ústí nad Labem.

Na stres akvárium s rybičkami

Různé studie prokázaly, že rybí akvária v jídelnách v domovech důchodců nebo domech s pečovatelskou službou pomáhaly zvláště pacientům s Alzheimerovou chorobou. Zlepšily se zejména jejich stravovací návyky a snížilo se destruktivní a nevyzpytatelné chování. Pozorovat akvárium s rybami má ovšem pozitivní vliv i na ostatní lidi.

Už výzkumy z osmdesátých let naznačily, že při sledování akvária se snižuje stres a následovně i krevní tlak. Stejně kladně ovšem působí vodní tvorové i na ty, kdo se dívali na video s rybami v oceánu. Posun byl vidět nejen u dospělých lidí, kteří chovali rybičky, ale také u dětí. Hyperaktivní děti se podle lékařů zklidnily.

Jiný poznatek experti učinili v čekárnách u zubařů nebo praktických lékařů. Pokud měli lékaři v čekárnách akvárium, nepřicházeli prý pacienti do ordinace tak nervózní.

Pohlaďte si koně

Jízda na koni pomáhá udržovat fyzickou kondici, rytmus koňské chůze má navíc léčebný pedagogicko psychologický význam.

Hiporehabilitace, tak se odborně nazývá forma terapie pomocí koně, kterou může doporučit například lékař nebo psycholog. Občanské sdružení Svítání na svých webových stránkách vysvětluje, že kůň může působit jako prostředník, který u klienta podpoří kladné změny v chování nebo pomáhá odstranit či zmírnit projevy duševních poruch.

V této souvislosti využívají terapie například klienti s dyslexií, hyperaktivitou, výchovnými problémy, mentální retardací. Ale přichází též lidé s psychiatrickými poruchami od různých neuróz a psychóz po sklony klienta k sebepoškození. Pozitivně působí v některých případech už samotné hlazení srsti a tělesná teplota zvířete při jízdě.

Jízda na koni navíc zvyšuje pocit sebevědomí a sebejistoty. “Syna, autistu jsme vzali na projížďku koněm náhodou. Velmi se mu to líbilo, a proto jsme za pomoci odborníků udělali z této zábavy pravidelnou aktivitu. Důležité je, že ho to baví a myslím, že mu to i psychicky prospívá,” říká Lucie Nováková z Olomouce.

Exotikou mezi terapiemi zvířat je terapie delfíny. Ta započala v sedmdesátých letech na Floridě kvůli dětem s Downovým syndromem. Odborníci doufali, že by delfíni mohli mít pozitivní vliv také například na autistické děti nebo na lidi s těžkými depresemi.