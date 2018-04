Máte splín? Naordinujte si léčbu dámskou jízdou

Na střední to bylo jednoduché, mejdan byl kdekoliv, kde se najednou objevila alespoň jedna lahev jakéhokoliv alkoholu. Čas měli většinou všichni, o těch, kteří měli k dispozici tu a tam i byt, se vědělo na míle daleko. A když se zrovna žádná opuštěná domácnost nenašla, vždycky tu byla spousta hospod.

Jenže dneska je to trochu těžší - váš čas je vzácný, protože se o něj perou děti, práce, vaše koníčky, nemoci a únava, stejně jako u vašich kamarádek. Skloubit to třeba u čtyř dohromady je skoro práce pro Pentagon. Do toho ještě připočtěte to, že vaše chuťové buňky i žaludky se za ta léta, i co se alkoholu týče, zmlsaly tak, že prostě nemůžete pít vše, co teče. Tedy bez tragických následků. Když se to nakonec povede dohodnout, precizně naplánovat a vybrat ten správný podnik, je škoda nechat večírek zajít na úbytě. Dopředu si rozmyslete, co od holčičího mejdanu vlastně čekáte, koho na něj tedy pozvat a jaká nebezpečí vám hrozí.

À la Sex ve městě

Vcelku decentní sedánek v omezeném počtu dvou až pěti účastnic, takový, jaký Carrie s kamarádkami pořádaly v těch nejlepších newyorských barech. Bývá to buď spontánní akce svolaná k nějakému aktuálnímu životnímu dramatu (rozchod, manžel na zabití...), nebo pravidelný (perioda může být různá - od týdenní až po roční) sraz, jehož hlavním účelem je vzájemné doplňování chybějících životních údajů - noví muži, staří muži, zlobící děti, nechápavé tchyně či matky, nemožnost lidí ve vašem okolí.

V restauracích, kde se tyto mejdany konají nejčastěji, je poznáte snadno: stůl obsazený výhradně ženami, od něhož se postupem večera ozývá čím dál více decibelů. Většinou proteče spousta vína. Alternativou, zvlášť pro ženy přivázané k domovu závazkem k malému dítěti, je přesunout večírek do domácnosti jedné z pozvaných.

Nevýhodou této varianty jsou děti, které spiklenecké šeptání tet velmi fascinuje, muž, jenž občas nepochopí náznak a byt ke své škodě neopustí, takže se dozví mnohem víc, než chtěl, a samozřejmě povinnost hostitelky zbavit domov všech stop po takové akci.

Doporučení: Jakmile se jedná o svěřovací typ večírku, je vždy nutné, aby na sebe své hříchy postupně "napráskaly" všechny přítomné. Vytvoří se tak "uzavřený kruh", čímž se snižuje riziko prosáknutí informací nežádoucím směrem. Pokud se přítomné znají opravdu dlouho a dobře, buďte připravena na to, že spoustu historek uslyšíte v několikáté repríze, což ale nikomu z přítomných nebrání ji znova a lépe analyzovat. Tento typ mívá velmi terapeutický účinek na duši, méně už na hlavu a žaludek.

Tip Ona Dnes: Uspořádejte takový mejdan u jedné z vás doma a pojměte ho tematicky - třeba jako sushi večírek. Stačí nakoupit suroviny, mít ve svém středu jednu, která japonské rolky jakž takž ovládá, a jednu, která dá svou kuchyň v plén. Pochutnáte si, ušetříte, naučíte se něco nového a budete pít mnohem pomaleji...

Čtrnáct procent lidí si myslí, že na správnou dámskou jízdu patří striptér. Ve skutečnosti tam skoro každý muž jen překáží. I ten v kožených tangách.

Apalucha naruby

Dámský výjezd s přenocováním. Velmi oblíbená forma v období mateřských dovolených, kdy podobným způsobem jsou některé z nás schopné trávit celé léto. Variantu Apalucha sice nejvíce zpopularizovala komedie S tebou mě baví svět, kde jejími organizátory byli muži, ale ve svém okolí znám nepoměrně více žen, jež podobné expedice pořádají už drahně let.

Tyto výpravy skýtají nebezpečí právě v účasti potomků. Dost často totiž dopadnou tak, že denními hrami znavené matky přetáhnou hned první večer a zbytek pobytu se z toho vzpamatovávají. Do toho ale musí zajistit program pro děti, uvařit pro účastníky a udržovat prostředí ve stavu, kdy se ráno dají dohledat ponožky každého přítomného dítěte. Nicméně z tohoto několikadenního mejdanu přijdete určitě nabita takovou zásobou informací a historek, že doma budete skoro každou větu začínat slovy "Ilona říkala, že...", "Víš, jak tohle dělá Lada?" A na oplátku i vám bude pár dní zvonit v uších.

V poslední době nabírá na oblibě ještě druhá varianta, kdy ženy společně cestují za relaxačním víkendem nebo navštíví díky levným letenkám některé evropské velkoměsto. Tento typ dámské jízdy komplikacemi neoplývá, ale o to více leze do peněz, protože řada z nás jím projde na rtech s heslem "Když už jsme tady, tak si to pořádně užijeme."

Doporučení: Dobře vybírejte, s kým se na podobnou jízdu vypravíte. Z hospody, když vás někdo naštve, urazí nebo nudí, totiž můžete kdykoliv odejít. Ale sbalit všechny děti, které navíc s rozhodnutím opustit kamarády zatvrzele nesouhlasí, případně zajistit si letenku na jiný termín bývá mnohem těžší.

Pokud na výjezdu budou i děti, zvažte i jejich vlastnosti - není moc příjemné trávit týden na cizí chalupě s cizím dítětem, které vám leze na nervy už tím, jak se divně dívá, s jeho matkou, která je sice normálně bezvadná, ale ve společnosti nezvedence se mění ve slepou, leč lítou saň.

Vždy si aspoň pár základních pravidel domluvte předem: jak se bude řešit nákup a vaření, kde kdo bude spát, jestli hodláte v Paříži spíše nakupovat a popíjet červené víno, nebo máte v plánu pokořit rekord v počtu navštívených galerií. Pokud se výjezd zdaří, budete si připadat jako znovuzrozená a společensky skvěle zakotvená.

Tip Ona Dnes: Udělejte s kamarádkami na chalupě jedné z vás domácí Portu. Ta obnáší vyhrabání starých zpěvníků (pro znalce cancáků), obstarání aspoň jedné osoby, která zvládne uhrát minimálně čtyři akordy na kytaře, a velké zásoby vína. Zpěv vás rozjaří, čímž omládnete, a navíc vás donutí používat dávno zasuté části mozku, z nichž k ránu vylovíte úplné skvosty (opravdu královský je pocit, že tuhle písničku sice všichni znají, ale slova od druhé sloky dál si pamatujete jen vy).

Dancing Queen

Veliký, mimořádný mejdan, na který se dlouho vzpomíná. Spousta lidí, tance a alkoholu. Tanec je totiž báječný pohyb, kterým svoje tělo odrovnáte (na rozdíl od posilovny) s velkou chutí. A ubezpečuji vás, že přestože jste v pubertě diskotékami zhluboka opovrhovala, pokud vlnění na parketu vyzkoušíte po třicítce a mateřské navrch, dostane vás. Je to jako uragán v hlavě (po něm čisto, prázdno) a olympiáda na těle (objevíte svaly, s nimiž jste dosud neměla tu čest).

Ten zásadní rozdíl od puberty tkví v tom, že dneska vás mnohem méně trápí, jestli se neztrapníte. Ani opuštěné holky po třicítce totiž do tančíren většinou nechodí proto, aby balily fešného chlapíka, ale vyblbnout se. Aby vás mladí na parketě nepřeválcovali, je lepší vyrazit v silné sestavě. A tancovat, hned jak začnou hrát. To je totiž na parketě ještě prázdno a vy nejste unavená. Tak z toho vydupejte, co se dá. Problém bývá s tím, kam jít. Řada diskoték totiž i do oblíbených hitů 60., 70. a 80. let cpe bloky tanečních tuctuc "melodií".





Inspirace pro podnikavé - v Německu jsou již několik let oblíbené akce Ab 30 (Nad 30) - místní promotéři totiž vědí, že tato skupina lidí přece jenom poslouchá jinou muziku, nechce se na parketě přetlačovat s odrostlými dětmi (tedy aspoň ženy ne), ale je ochotna utrácet - a to víc než ono dravé mládí.

Doporučení: Na podobné akce pokud možno nezvěte své partnery. Jejich přítomnost má na průběh večírku několik neblahých dopadů. Tak třeba muži mají tendenci kazit naše historky s hnidopišským upozorňováním na nepodstatné detaily, čímž kazí pointu. Navíc většinu vašich historek znají, skáčou vám do řeči a mají sklony je dokončovat za vás. Také se jim moc nelíbí pohled na vlastní ženu, jak se mile společensky rozjařena svíjí v rytmu písní Michala Davida. Pokud muže na večírku přece jenom chcete, pozvěte takové, kteří nepatří k žádné z vás, mají rádi ženskou společnost, jsou zábavní, roztomilí a čas od času ochotni pozvat přítomné dámy na sklenku něčeho tvrdšího...

Tip Ona Dnes: Pronajměte si vlastní sál. Sice to stojí trochu námahy objevit prostor, který vám za únosnou částku půjčí a kde můžete až do rána pouštět muziku na plné pecky, ale vyplatí se. Vy pak můžete rozhodovat, co a kdy bude DJ hrát. Redakce Ona Dnes to vyzkoušela a díky talentovanému kolegovi jsme se s loňským létem rozloučily v duchu muzikálu Mamma mia! Doteď z toho čerpáme sílu...

Takže zapomeňte na to, že do jara je ještě daleko, zrušte jednu páteční rodinnou večeři, obvolejte kamarádky a naplánujte dámskou jízdu. Oblečte se tak, aby vám to slušelo a aby si vaše děti ťukaly na čelo, až budete odcházet, namalujte se a vyražte. Budete královnami večera - což je pocit silnější než všechna antidepresiva.