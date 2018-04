Máte špatný gen a hrozí vám rakovina prsu? Pomoci může operace

V jakém věku hrozí rakovina 15-25 let

Ženy: krve, uzlin, gynekologická, štítné žlázy

Muži: krve, uzlin, varlat, mozku 25-35 let

Ženy: gynekologická, krve, uzlin, štítné žlázy

Muži: varlat, krve, uzlin, mozku 35-45 let

Ženy: gynekologická, prsu, krve a uzlin

Muži: krve, uzlin, varlat, tlustého střeva 45-65 let

Ženy: prsu, gynekologická, tlustého střeva

Muži: plic, tlustého střeva, žaludku, jícnu a slinivky 65-75 let

Ženy: prsu, tlustého střeva, žaludku, jícnu a slinivky

Muži: plic, tlustého střeva, prostaty