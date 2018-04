Máte raději psy, anebo kočky? Výběr o vás hodně prozradí

Psi a kočky patří bezesporu mezi nejoblíbenější zvířata, a přitom jsou tak odlišní. Pro psa je charakteristická oddanost až servilnost, zatímco kočka je nezávislejší, hrdá a samostatná.

Psycholog Sam Gosling a jeho tým umístili na internet dotazník jako součást rozsáhlé studie osobnosti a zjišťovali, jak lidská povaha ovlivňuje výběr živočicha.

Bavič, nebo filozof

Zhruba čtyři a půl tisíce účastníků odpovědělo na otázky zkoumající jejich osobnost. Výsledky prozradily, že ženy a muži se psí duší bývají společenštější, družní a racionální, zatímco "kočičí lidé" jsou častěji neurotičtí, ale otevřenější kreativitě, filozofování a netradičnosti.

"Když už znáte výsledky, najednou to všechno do sebe zapadá," vyjádřil se doktor Gosling. "Psi jsou družní, jsou s vámi rádi, mají rádi vaši společnost, zatímco kočky ji mají rády jen tak dlouho, dokud chtějí, a potom zmizí."

Dokáže zvíře změnit povahu člověka?

Gosling přesto uznává, že výsledky jeho průzkumu nemusí být stoprocentně pravdivé a nezpochybnitelné. Kdyby se výsledky obrátily, také by dávaly některým lidem smysl. Průzkum lze brát pouze jako generalizaci, jež se nemusí nutně vztahovat na každého jedince. Nicméně může být užitečný pro identifikaci vhodného domácího zvířete pro konkrétní osobu a rovněž pro zvířecí terapii.

Výzkum doktora Goslinga, který se objeví v časopise Anthrozoos v září 2010, však nedospěl k žádnému závěru v otázce: Vybírají si lidé zvířata podle své povahy, nebo dokáže zvíře za čas povahu člověka změnit?

Veterinář David Bessler z pohotovostní veterinární kliniky v New Yorku soudí, že v dětství byl jednoznačně "psí člověk", ale vlastnit kočku ho trochu změnilo. "Abyste milovali kočky, musíte být schopni milovat věci pro ně samotné, mají svůj vlastní život a nejsou na vás nutně závislé," podotkl. "Váš pes žije tak trochu pro vás."

Jaký pán, takový pes

Kromě osobní charakteristiky mohou mít lidé se zvířaty společné i fyzické rysy, které buď preferují nebo jimi sami disponují. Může být tedy něco pravdy na tvrzení, že se pes podobá svému pánovi? Nejspíš ano.

Studie psychologa Stanleyho Corena z univerzity v Columbii například zjistila, že ženy s dlouhými vlasy upřednostňují kokršpaněly či bígly, kteří mají dlouhé uši. Naproti tomu ženy s krátkým sestřihem mají rády třeba psy basenji nebo husky, kteří mají uši krátké.

Jiná americká studie také potvrzuje domněnku, že lidé si vybírají psy, kteří se jim podobají, a ne že se časem začnou majitelé podobat svým mazlíčkům. Ukázal to výzkum, kdy účastníci studie dokázali pospojovat fotografie čistokrevných psů a jejich majitelů s úspěšností 67 procent.

Nová věda: antrozoologie

Z obou výše zmíněných amerických studií čerpal Hal Herzog, profesor psychologie z univerzity v západní Carolině, při psaní své nové knihy "Některé milujeme, některé nenávidíme, některé jíme" (Some We Love, Some We Hate, Some We Eat).

Podle Herzoga existuje mnoho důvodů, proč lidé s kočičí duší vlastní psa a naopak. Při rozhodování o pořízení si domácího zvířete musíte zvážit mnoho faktorů od alergií přes prostor, který můžete zvířeti poskytnout, až po finanční stránku. Sám Herzog vlastní kočku, ač se považuje za "psího člověka", protože často jezdí na víkend pryč a kočku může nechat doma samotnou.

Zkoumáním vztahu lidí a zvířat se dokonce začala zabývat nově vzniklá věda zvaná antrozoologie. "Myslím si, že naše vztahy se zvířaty hodně objasňují rozsáhlé téma v lidské psychologii," řekl Herzog.

Chceme zvíře, co měla babička

Podle Herzoga ovlivňuje výběr zvířete také naše dětství, přesněji zvíře, se kterým jsme vyrostli. Majitelé koček jsou obvykle vychováni v rodinách vlastnících kočky a naopak.

Podle jedné studie je dokonce prokázáno, že člověk preferuje zvíře, které vlastnili jeho prarodiče.