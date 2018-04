Máte nadváhu? Maskujte špeky jako známé osobnosti

Vím dobře, o čem mluvím, maskuju (a docela úspěšně) svou váhu už pár let. Tou nejlepší zkušeností, kterou jsem za ty roky udělala, je, že to jde.

První léta jsem se soustředila na pánská oddělení. Nevím, čím to je, ale v pánské konfekci se nějak víc počítá s tím, že tělo trošku přeroste svého nositele. Jenže s pánským šatníkem moc parády neuděláte. Když si z obchodu šťastně odnesete tričko, které aspoň částečně schová větší zadek, musíte vyřešit, co s ultra dlouhými rukávy… A pak - co k němu? Tudy tedy cesta k slušnému šatníku nevede.

Pak jsem objevila kouzlo second handu. Jasně, někdo může namítnout, že nosit tričko, kalhoty, sukni, svetr (dosaďte, co potřebujete nové) po někom cizím, je nechutné. Já tvrdím, že tu můžete najít kousky, kterých se v českých obchodech nedočkáte, a pračka tu hygieničnost zařídí za vás. Já totiž zatím v celé Praze nenašla kamenný obchod, kde bych byla tak úspěšná jako v second handech.

Na opačné straně jsou pak módní návrhářky. I když v jejich značkových buticích oblečení ve velikostech nad 44 nenajdete, většina z nich vám ušije oblečení na míru. Investice je to sice nepoměrně nákladnější, než co by vás stál podobný nákup v obyčejné konfekci, platíte ale za dokonalý střih, kvalitní materiály a tím i delší životnost.

Navíc oděvní návrhářky moc dobře vědí, jak šít tak, abyste nevypadala jako obryně. Jenže jen málokdo si může dovolit obléknout se u nich od hlavy k patě. Rozhodně se ale vyplatí je navštívit, když potřebujete nový kostým nebo zimní kabát. Právě tohle se totiž v "nadměrných" velikostech shání snad nejhůř.

Barvy v roli zachránce

Při sestavování svého ideálního šatníku pak potřebujete hlavně IDEU a nesmíte propadnout beznaději, že to stejně neseženete. Seženete, jen to stojí víc energie a někdy taky peněz! Pokud vaše postava připomíná Věstonickou venuši, jde to snáz, než když musíte vyrovnávat disproporce "jablka" nebo "hrušky". Ale i tady se dá kouzlit a docela jednoduše - za pomoci barev.





O poučce, že tmavá barva potlačuje a světlé a výrazné barvy naopak zdůrazňují, už slyšel snad každý. Takže jen pro jistotu - pokud máte širší boky, kupujte si sukně a kalhoty černé či hnědé (proužek zeštíhluje) a halenky, trička a svetry klidně ve veselejších a zářivějších barvách a sáhněte i po vzorech. Samozřejmě nejlepší vzory jsou ty drobnější. Když máte opačný problém, tedy široká ramena, velká prsa a vystouplé břicho, postupujte opačně.

Naučte se kombinovat jednobarevné sako nebo svetr s výstřihem s nápadným topem, který rozbije dojem velké plochy. A nezavrhujte džíny, i ty totiž mohou zeštíhlovat. Určitě si je nekupujte zbytečně velké (v kabince by vám měly být spíš těsnější než akorát), a když budou mít zesvětlené partie na stehnech, budou to ty pravé. Tmavší okraje vám totiž zařídí štíhlejší nohy.

Prodejte své klady

Pokud máte postavu souměrnou, vyvarujte se nejčastější chyby - neschovávejte se do povlávajících hábitů, i kdyby byly ušité z pravého hedvábí. Stále je to "stan", který úplně všechny vaše přednosti zazdí. Když máte větší břicho a zadek, mnohem víc si pomůžete, když je přiznáte. Prodejte svou siluetu, i když není dokonalá, a vždy zdůrazněte ženskou linii. Jde to i ve velikosti padesát.

Dalším trikem, který funguje na všechny typy postav, je dekolt. Velký výstřih do V totiž upoutá pozornost a opticky prodlouží krk. Tímhle se třeba už řadu let řídí Halina Pawlovská. Svou nadváhu umí nosit a vždycky vypadá velmi žensky.

Když se vám nechce odhalovat, pomůže vám bižuterie a šperky. Dlouhé šňůry korálů fungují na stejném principu jako výstřih. A pomohou vám rozbít jednotvárný celek, když se oblečete do jedné barvy. Podobně upoutají pozornost také nápadné dlouhé náušnice nebo brož. Ta by ale neměla nikdy působit masivně, ale naopak jemně a decentně. Pohrát si můžete také s šálami a pašmínami.





Jako obrázek

Nechte si poradit od kadeřnice, jaký účes by vám nejvíc slušel, a neprosazujte za každou cenu své přání. Protentokrát raději věřte očím profesionála. Volte raději polodlouhé vlasy sestříhané do obličeje, takový účes vám ubere klidně několik kilo. Stojí za to alespoň jednou navštívit vizážistku, která vás naučí, jak se líčit. Pomocí světlého a tmavého make-upu se totiž dají udělat na obličeji hotové divy. Kdybych to sama nezažila, tak tomu neuvěřím.

Na čem se můžete opravdu vyřádit, to jsou kabelky a boty. Pokud nemáte postavu modelky, musíte mít na sobě něco, čím zaujmete. A když si nemůžete dovolit odvážné tričko, připoutejte pozornost dokonalou taškou. Hezkou kabelku už dnes koupíte za několik stovek a kdo říká, že by vám měla stačit jen jedna... Velká brašna, to je to, co potřebujete a co dodá celému outfitu ten správný šmrnc.

Stejně tak se můžete spolehnout na boty. Zahoďte pohodlné botasky, ve kterých vás sice nebolí plochá noha, ale taky vám neudělají žádnou parádu. Místo nich si kupte lodičky na klínu nebo na širším podpatku. Pohodlné jsou koneckonců také. Stačí tři centimetry a už se to projeví na způsobu chůze, která je pak (opravdu) mnohem elegantnější.