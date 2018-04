Máte doma prvňáka? Víme, co vás doopravdy čeká

První týdny budou krušné. A to dokonce i u těch dětí,které v pátek odpoledne propadnou chmurám, že mají na krku otravné dva dny bez paní učitelky... (Ano, i to je realita, starší dceři podobná exotika vydržela až do druhé třídy). Stačí totiž ten sysifovský úkol, sladění rodinného "harmonogramu". Tedy kdo kdy koho vyzvedne, kam ho převeze a podobně. Zvlášť poutavý trénink mozku, máte-li dětí víc. A s čím ještě jaksi preventivně raději počítejte?

Budíček!

Rakousko-uherská tradice má sílu přetrvávající staletí, i proto se až do dnešních dní učí od osmi hodin. Škola s sebou na rozdíl od školky nese povinnou účast. Zatímco předškoláci můžou do svých ústavů zavítat víceméně, jak se rodičům zlíbí, škola neúprosně zvoní přesně v osm. Ale to už ta malá nebožátka musí sedět přezutá v lavicích. Takže jestli patříte k sovám, pro něž jsou časná rána utrpením, čekají vás chmurné roky. Zase je to vysoká motivace vést dítě k samostatnosti - čím dřív se samo vypraví, tím dřív si budete moci pospat.

Noční můra: Zima! Ráno vás probudí budík a venku je černočerná, studená, vlezlá tma. A vy musíte toho svého malého "andílka" vytáhnout přes jeho výraz lehce oživlé mrtvoly z vyhřáté postele do sloty opravdového života.

Věci, které má smysl koupit dopředu Přesný seznam toho, co bude právě "vaše" paní učitelka vyžadovat, dostanete nejspíš až v září. Něco ale můžete obstarat už teď. 1. Pokud vaše dítě nenašlo aktovku pod vánočním stromkem nebo jako jeden z darů k narozeninám, máte nejvyšší čas. Dbejte na to, aby byla kvalitní, lehká, pevná, vybavená reflexními prvky a speciální kapsou na lahev s pitím.

2. Penál by se měl dítěti líbit a neměl by být moc komplikovaný.

Takže se raději vyhněte dvou až třípatrovým modelům, jsou zbytečně objemné a prvňáčkům se v nich špatně orientuje.

3. Psací stůl a židle k němu by měly být samozřejmostí, šikovné je pořídit nástěnku nad pracovní plochu. Školák na ní může mít nejen rozvrh hodin, ale i své obrázky nebo třeba celou abecedu. Vhodné jsou buď kovové, k nimž potřebujete magnety, nebo korková klasika. 4. Na svačinu je ideální speciální box. Díky němu totiž nehrozí, že se jídlo do tašky vysype ani že z namazaného chleba bude rozpláclé cosi. Doporučujeme i speciální lahev na pití.

5. Přezůvky je lepší pro malé děti koupit takové, které mají pevnou patu.

Koulely se, koulely...

Samozřejmě peníze. A to se bavíme o běžných státních školách. Nicméně jak tam jednou vlezete, je to pořád něco. Nejen větší částky jako kroužky, stravné, družina. Ale i potom je to jak s kapajícím kohoutkem: tu dvacka na vstupné, tam 60 Kč na výlet, pár stovek na plavání. Nejde o likvidační částky, spíš pocit trvalého trousení drobných.

Noční můra: Přelom ledna a února. Spořicí prasátko se ještě nevzpamatovalo z vánočního rabování, ale už se začínají doplácet druhá pololetí zájmových kroužků a do toho je čas hor a zimních radovánek. Pokud některá základka v blízkém termínu naplánuje i školu v přírodě, můžou chtít zálohu, a vy jste... v debetu.

Odpolední galeje

Zdaleka není tak hrozné dítěti úkoly kontrolovat nebo mu s nimi pomáhat (tedy dokud nepřijdou slovní úlohy a druhy), ale vůbec je k této činnosti přimět. Zajímavé je, že s blížící se povinností napsání úkolu se často objevují nespecifikované bolesti hlavy, očí, břicha, někdy i vlasů a nehtů... Úplně nejhorší je vyměknout a nechat dítě odpočinout dle jeho vlastního uvážení, protože potom hrozí, že na doplnění dvou stránek lístečků a osmiček si vzpomene až v pyžamu a s vyčištěnými zuby. To je chvíle, kdy nervy tečou silou Niagáry. Naopak zkušení doporučují po návratu krátký odpočinek a pevně stanovený začátek nucených prací.

Černá můra: Bojkot. Ano, už takhle malé děti jsou schopné neuvěřitelných a dobře promyšlených záludností. Syn mé kamarádky, který si jinak na školu vůbec nestěžoval, si hned první týden docházky uvědomil, že úkoly nejsou nic pro něj. Takže jejich existenci důsledně zapíral. Vydrželo mu to do prvních třídních schůzek, kde nesmělá paní učitelka maminku s tímto neblahým stavem ostýchavě konfrontovala. Proč to neřešila dřív? Chlapec jí totiž citlivě vysvětlil, že maminka to má teď těžké. A ona chuděra nevěděla, jestli na pořadu dne není rozvod, zákeřná nemoc nebo třeba alkoholismus...

Plná polní

Tip Pokud nabudete dojmu, že je vaše dítě ve škole pomalejší, méně šikovné či koncentrované než jeho spolužáci, obraťte se na pedagogickopsychologickou poradnu. www.ippp.cz Máte doma leváka? Pomůcky přímo pro leváky (pera, pravítka, nůžky) koupíte ve specializovaných obchodech, například www.levaruka.cz, www.obchodprolevaky.cz

Mnohem lépe vybavená bude muset být i vaše domácnost. Nestačí mít doma zmrazené dva krajíce poslední záchrany, když tak nějak pozapomenete nakoupit na snídani. Vy musíte mít každý den i hezky vyváženou svačinu - i ovoce či zeleninu, plus myslet na pití, a patří-li vaše dítě k těm, které pomáhají zavírat družinu, tak ještě svačinu odpolední. Navíc jídlo není vše. Děti v průběhu roku na různé předměty, zvlášť vyniká prvouka a výtvarná výchova, mají přinést různé věci - jako vylisované listy, tři klubka různobarevných bavlnek, skořápky z deseti vajec...

Velká část dětí si na tuto nezbytnost vzpomene v lepším případě večer před dnem D, v tom horším ráno. A vy - berte, kde berte. Takže doporučuji v galanterii dovybavit domácnost různými stuhami, bavlnkami, kanavou. Procházky přírodou pojměte preventivně jako sběr možných potřebností - jednou listy, podruhé kaštany, příště šípky.

Naděje neumírá: I když sama sebe pasujete do role nejhorší matky ve třídě, nevzdávejte to. Kamarádka takhle "propadala" čtyři roky, než přišla její chvíle. Dcera se ráno vytasila s tím, že má zrovna dneska přinést (záchvěv paniky)... deset zátek od vína (úlevný výdech)! Nejen, že měla, ale holčička si mohla i vybrat barvu a tvar a ještě vzít kamarádkám...

Nové tváře

Čeká vás sžívání se spoustou nových tváří. Jakmile děti překročí práh školy, mají tendence zvát si dosud neznámé existence domů a sebe na oplátku k nim. Ne vždy se vám tito nováčci budou líbit, o to častěji o nich ale uslyšíte. Katka říkala..., Michalka ale smí... Další obohacení vašeho života zažijete na třídních schůzkách - ať jste jakýkoliv typ matky. Buď vám bude část ostatních maminek připadat neuvěřitelně laxní ve vztahu k dítěti i škole, nebo se vám naopak budou oči protáčet z jejich vtíravé angažovanosti. Vzhledem k délce docházky to budou velmi trvalé vztahy.

Naděje neumírá: Zkuste hned na prvních třídních schůzkách vytipovat skupinu podobně smýšlejících žen a založit tradici "dojezdné". To znamená, že se po každé třídní schůzce s touto partou sejdete v blízké restauraci, abyste vypustily nahromaděné frustrace. Užší vztahy se vyplatí i jako tísňová linka, když vám dítě oznámí, že zítra mají jít do planetária, ale ono bohužel zapomnělo, kdy a kde mají sraz...