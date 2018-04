Máte doma andílka? Pošlete foto, zvolíme nejsladší dítě roku

Děti se mohly jen usmívat a mít na sobě značkové oblečení. Ale existuje něco, co mají ještě radši: čokoládu, žvýkačky, lentilky, větrníky. A obvykle je nejedí úplně spořádaně. Toho jsme chtěli využít.

pošlete vašeho andílka Fotografie svých dětí posílejte až do 26.12. Napište jméno dítěte, věk a uveďte důvod: proč právě vaše dítě je to nejsladší (nezapomeňte na sebe připsat kontakt). Poté čtenáři hlasováním na webu zvolí Andílka roku 2010. Vítězové dostanou pro své děti dárky, které věnuje náš web Alík . Fotografie o velikosti 300KB až 2MB posílejte na adresu ona@idnes.cz. Do předmětu mailu napište: andilek.

Dlouhý jmenný seznam, červený fix a mobilní telefon, to byly základní zbraně produkční Bohunky Čihákové, která dostala nelehký úkol: přesvědčit známé české osobnosti, aby nechaly ve vánočním magazínu zvěčnit své děti od fotografa Tona Stana.

Na předních místech seznamu svítilo jméno Ani Geislerové, o níž se ví, že své děti vystavuje na veřejnosti velmi nerada. Aňa nakonec sice kývla, jenže... "Budu ráda, když mi děti nafotí Tono, ale nesmíte je nikde otisknout."

Eliška Kaplicky byla naopak od začátku nadšená: "Jasně, ale letíme s Johankou do Ameriky, tak nevím, jestli to stihneme. Co třeba zítra?"

Stihlo se to a Eliška přišla do ateliéru Tona Stana s celým štábem, s neteří Sárou i svou maminkou Kateřinou Boučkovou. Diskutovalo se o filmu Oko nad Prahou o Elišce a Janu Kaplickém, který těsně předtím získal ocenění na festivalu ve Varšavě, ale také se vzpomínalo...

"Den, kdy se narodila Eliška?" zamyslela se paní Boučková. "Dramatický! Každé mé dítě má totiž jiného otce, takže každý nový otec vždy žárlil na předchozího potomka. A Lízin otec - architekt - se v době mého pobytu v porodnici musel starat o její nevlastní sestru. Nakonec jsem zůstala se třemi dětmi sama jako matka pluku a živila je, jak se dalo. V Krátkém filmu děti třeba občas točily reklamy, což bylo fajn. Když vystupovaly v reklamě na jídlo, dostaly honorář 120 korun a ještě se najedly," smála se.

Na porody svých synů zavzpomínala i herečka Táňa Vilhelmová: "Sváteční den, fakt. Obzvlášť ten druhý porod byl naprostý den D. Moje máma ještě stihla usmažit bramboráky a jelo se."

Johanka Kaplicky a synové Tatiany Vilhelmové František a Cyril.

Další telefonáty: Tereza Maxová se omluvila, protože její syn Tobias byl právě mimo republiku. Přijet s rodinou nemohl ani fotbalista Petr Čech.

Ivaně Gottové se fotoprojekt původně úplně nezdál, holky prý na sladké sice jsou, ale příliš ráda jim ho nedává. Nakonec přikývla na variantu focení se sladkými perličkami. A pokud by prý to bylo nezbytné, dcery nejvíc milují žvýkačky.

Pochybnosti nevydržely dlouho. Nakonec si Ivana Gottová sama dcery fotila mobilem. A aby upoutala jejich pozornost, pouštěla jim písničky, které samy nazpívaly. Zafungovala i hra na úplatky, kterou vymyslela produkční. "Když se spolu vyfotíte a chvíli se vydržíte smát, dostanete lentilky. A čím déle to vydržíte, tím víc těch lentilek bude."

Dobré jméno Tona Stana bylo v mnoha případech hlavním magnetem. Přátelí se například s Jiřím Macháčkem, ale herec přesto zaváhal: "No to nevím, musím to probrat doma. Počkejte, ale to vlastně nebude tak jednoduché, protože se ženou se totiž uvidím až... to bych taky rád věděl kdy. Já jsem pro, ale dohodněte se s ní, dám vám na ni mobil." Jeho žena Kristina naštěstí souhlasila.

Toník byl v hospodě

Jachtařka Lenka Šmídová dorazila s dcerkou Viktorkou, jedním z několika ročních capartů, kteří měli zapózovat. Schválně jim ale zkuste nalepit cokoliv na obličej. Vrtí se, příkazu "počkej, už to bude..." se v lepším případě vysmějí, anebo začnou plakat. Viktorka byla v dobré náladě, a aby vydržela proces lepení, posloužily jako úplatek sladké kytičky v puse.

Jachtařka se přitom zmínila, že po narození dcery ji nejvíc překvapilo, že dítě není rozhodně taková "brzda", jak předpokládala, protože se s ním dá pohodlně cestovat a pracovat.

Bohužel nachlazený se do ateliéru dostavil Toník, nejmladší syn Ivana Trojana a jeho manželky Kláry. Toníkovo zakašlání okomentoval Ivan s káravým úsměvem: "Ty jeden kluku, že tys byl včera v hospodě?"

Ivan Trojan se projevil jako přísný otec: "Vydržte něco, makejte!" hecoval jako trenér své syny Františka a Josefa, kteří půl hodiny trpělivě balancovali bradami nad krémovými větrníky. "Mohlo by to bejt i horší," shodli se pak oba bráchové nad otázkou, zda jsou rodiče přísní i doma.

Jejich následné pošťuchování na gauči během pauzy maminka Klára okomentovala slovy: "Opravdová bratrská láska." Nejmladšího Toníka víc než focení zaujal mobilní telefon, do něhož se pokusil zahryznout. "No jo, mobily a ovladače. Nevím, jak to ty děti poznají, ale zajímavé je, že bezpečně poznají, které přístroje jsou funkční. Atrapy a nefunkční přístroje bez baterií je totiž vůbec nezajímají," podotkla Klára.

Nakonec Stano "kluky Trojanovic" pochválil. "Takže jste vyfocení, moc vám děkuju, byla to kvalitní práce. Poctivě odvedená!" Kluci si odnesli i malý honorář: větrníky, s nimiž trpělivě pózovali, směli nakonec spořádat.

Sehnat balíky žvýkaček, lentilek a šlehačkových zákusků byl rovněž úkol pro produkční, a protože se fotografování rozložilo do několika dnů a výdaje za sladkosti nebyly malé, stala se váženou zákaznicí cukráren v blízkém okolí.

Josef a František, synové herců Ivana Trojana a jeho ženy Kláry a Berta, dcera herece Jiřího Macháčka a režisérky Kristiny Dufkové

Prohlídka v ateliéru

Jednotlivé návštěvy se v ateliéru obvykle i potkávaly, a tak docházelo na seznamování a podávání rukou.

Tak například zatímco se Trojanovi v předsíni obouvali, do schodů už stoupala kompletní rodina zpěvačky Báry Basikové. Dorazil také manžel Petr Polák, a dokonce i osmnáctiletá dvojčata Anna a Marie.

Obě matky přitom postřehly, že jejich nejmenší synové mají náhodou stejná pruhovaná trička. "Že vy jste taky nakupovali v háemku?" okomentovala to s úsměvem Bára.

Během příprav na focení si pak pochvalovala, jak její syn Theodor dobře spí: "Chtěla jsem, aby děti byly spavé a nevstávaly v šest ráno, takže už když jsme Tedíka přinesli z porodnice, dávali jsme ho spát později a zásadně se zataženými roletami a závěsy. Dneska spí do devíti, do půl desáté. Protože manžel i já obvykle pracujeme večer, asi bych se zbláznila, kdyby se chtěl malý budit v sedm. Když to někomu, kdo má také malé dítě, vyprávím, často mi závidí."

O pauzách mezi jednotlivými návštěvami se v ateliéru pokaždé mění podklad stolní desky, aby se každé dítě odlišovalo barevným laděním. "Ideální by bylo, kdyby malý Tedík seděl za stolem, nebo možná uděláme něco vleže..." vysvětluje Stano, tak jako všem předešlým rodičům, Báře Basikové.

Většina návštěv si nenechala ujít prohlídku fotografova ateliéru i s odborným výkladem. Trojanovi byli natolik efektivní, že si dokonce během pár sekund stihli narychlo pořídit snímek na každoroční novoroční péefko.