Máte dluhy? Rady, jak vyjít s penězi a jak se zbavit problémů s nimi

Už drahně let je v Česku půjčení peněz tak snadné, že lidé zapomínají na rizika s tím spojená. "Přitom to, že vám banka půjčí a jakoby ověří vaši schopnost splácet, nic nevypovídá o tom, jak jste na tom doopravdy. Protože banka vidí jen to, co přiznáte, ale už ne to, že krom uvedených výdajů dost kouříte, potřebujete spravit zuby a ještě zaplatit dětem každého půl roku drahé kroužky," říká finanční poradkyně Dana Kratinová.

Poraďte se s odborníkem Jak z dluhů anebo naopak jak investovat? Zeptejte se ve finanční poradně Vratislava Svobody.

Když člověk nesplácí, může se velmi rychle dostat do kolotoče dluhů a i jedna opomenutá platba může skončit exekucí na majetek. Za posledních deset let bylo v Česku nařízeno kolem tří a půl milionu exekucí. Nejvíce jich bývá v severních Čechách, Praze a okolí, nejméně pak na jižní Moravě. Pravda, zdejší exekutoři postupují někdy zbytečně tvrdě a za své služby si účtují příliš mnoho, což nedávno potvrdil i Ústavní soud, ale to je konkrétnímu dlužníkovi houby platné. Pokud nezaplatí, může přijít i o dům. Za velkou částí exekucí jsou přitom právě půjčky. Nebo lehkomyslnost při zacházení s penězi.

Když nezbylo na hypotéku

Na počátku příběhů, kterých v Česku přibývá, bývají často různé půjčky. Problémy, s nimiž se lidé obracejí na poradny pro dlužníky, jsou toho dokladem. Lidé se díky nim chvíli mají dobře, ale pak zjišťují, že splácení je nad jejich finanční možnosti - zvláště pokud třeba přijdou o práci nebo se jim zvýší výdaje spojené s nájmem či energiemi.

Neopakujte chyby ostatních * Nikdy si nepůjčujte na dovolenou a na věci, které vám nevydrží ani po dobu splácení

* Ignorujte nabídky na půjčky, které vám chodí z vaší banky

* Kreditní kartu si zřiďte jen tehdy, pokud nebudete v pokušení ji rovnou celou vyčerpat

* Snažte se mít finanční rezervu ve výši alespoň dvou nebo tří měsíčních platů

* Pokud nemáte na splátky, dejte o tom bankám a dalším věřitelům vědět doporučeným dopisem a navrhněte, kdy a jak budete zase schopni platit; zároveň například kopií dokumentu o vašem zdravotním stavu či výpovědi z práce doložte, proč jste momentálně bez peněz

Někteří to řeší dalšími půjčkami, jiní tím, že přestanou platit, aniž by na to předem upozornili. "To je to nejhorší, co mohou udělat. Banky či úvěrové společnosti to vyhodnotí jako nezájem situaci řešit. Vždycky je lepší je na hrozící problémy upozornit a spolu s nimi hledat řešení. Instituce mají zájem na tom, aby své peníze dostaly, i kdyby to mělo být o něco později," vysvětluje Monika Valentová, která se zabývá poradenstvím v souvislosti s dluhy.

Pozor, podobných služeb najdete na webu celou řadu, obloukem se vyhněte všem, které nabízejí, že vaše problémy vyřeší dalšími půjčkami. Podle Valentové je vůbec nejlepší si žádné půjčky nebrat, protože když se člověk ocitne ve finančních potížích, má alespoň v tomhle ohledu čistý stůl.

Ale jsou samozřejmě situace, kdy se jim vyhýbá těžko - jde třeba o peníze na bydlení. Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření je navíc někdy výhodnější než nájem. "I tady se ale dá doporučit, aby si člověk nepůjčoval maximum toho, co je schopen splácet, ale aby mu vždycky zbyla nějaká rezerva. Lidé by měli počítat s tím, že jejich příjmy na několik let klesnou, protože žena například bude doma s dítětem," radí hypoteční bankéř Jiří Paul.

Znám rodinu, která se ocitla přesně v takové situaci - koupili na hypotéku docela drahý dům, ale pak se jim v rychlém sledu narodily dvě děti a muž navíc přišel o dobře placenou práci. Zvažovali dokonce to, že dům prodají, ale to není u stavby zatížené hypotékou nic snadného a nakonec ani finančně výhodného. Nakonec dům pronajali za peníze víceméně odpovídající hypoteční splátce a sami se přestěhovali do levnějšího nájemního bytu.

Přivřete svou peněženku

Nejlepší samozřejmě je dluhům předejít. "Spoustě lidí utíkají peníze tím, že mají - obrazně řečeno - pořád pootevřenou peněženku," říká poradkyně Kratinová. Lidé si neuvědomují, že když utratí tady 50 korun za kafe s kamarádkou, pak vydají 150 za oběd s kolegy a tamhle 250 korun za tričko, dá jim to za dva tři dny klidně tisícovku.

Na tyhle drobné nákupy jsou podle ní expertky zejména ženy, muži se zase neradi vzdávají útraty za své koníčky. Klasikou pak jsou výdaje za cigarety, jejich skrouhnutím se dá ušetřit hodně, podobně jako když omezíte cesty autem.

Možná nad vámi nevisí hrozba nesplacených půjček, ale jdete sotva od výplaty k výplatě, ačkoli vaše příjmy nejsou těsně nad hranicí životního minima. Pak nejspíše skutečně neumíte dobře hospodařit nebo si žijete nad poměry. Pokud nechcete hned běžet k finančnímu poradci, udělejte si revizi domácího účetnictví sami: sepište si všechny nutné platby a pak si během jednoho měsíce poctivě pište i další výdaje. "Já jsem takhle zjistila, že utrácíme zbytečně moc za jídlo, a začala jsem sobě i svému muži chystat obědy do práce doma," má tip Lenka Pospíšilová z Prahy.

Když jste úplně v koncích Když by bylo nejhůř, můžete požádat o osobní bankrot - více například na www.osobni-bankroty.cz. Počítejte však s tím, že sice nebudete muset zaplatit dluhy celé, ale čeká vás pět let, kdy vám zbude v podstatě jen životní minimum. Osobní bankrot navíc musí povolit soud a podmínky, za kterých ho povoluje, jsou poměrně přísné.

Na čem se dá často ušetřit i několik set a v souhrnu až několik tisíc korun měsíčně? Zvažte, zda nemáte starý tarif na internet či kabelovou televizi, společnosti většinou v průběhu let zlevňují, ale proč by na to samy upozorňovaly? Podobně si překontrolujte i tarify na mobil u všech členů rodiny. Zamyslete se nad tím, kolik platíte za elektřinu a další energie - nestálo by třeba za to změnit dodavatele?

Kdo vám poradí?

Zapomeňte na to, že byste dobrou radu dostali na některém z telefonních čísel, která najdete na letácích s příslibem, že vyřeší vaše problémy s penězi. Nejspíš by se vám snažili vnutit další půjčku.

Naopak se nebojte obrátit s prosbou o radu na bankéře z vaší banky, kteří budou schopní vám poradit i na základě toho, kolik peněz vám chodí na účet. Samozřejmě, budou se vám snažit nabídnout některé z bankovních produktů, ale není jejich cílem přivést vás na mizinu, takový klient by jim k ničemu nebyl.

Můžete zkusit také nezávislého finančního poradce či poradenskou kancelář. Pokud možno takové, které vám někdo doporučí. Poradí vám, jak lépe zacházet s penězi a případně se zbavit dluhů - pokud nechcete, aby vám kvůli provizi nutili něco navíc, plaťte jim paušálem podle množství odvedené práce.

Pokud jste na tom s penězi hodně špatně, zkuste poradnu pro dlužníky. Najdete ji například na ww.financnitisen.cz či na telefonu 800 722 722, psát můžete i na mailovou adresu poradna@financnitisen.cz.