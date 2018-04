Máte bolavé nohy? Příčinu odhalí podiatr

Ten by měl ovládat potřebné dovednosti ortopeda, neurologa, protetika, rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta. Na stránkách www.podiatrie.cz najdete kontakty na odborníky z vašeho kraje.

Přístroj zjistí, jak chodíte

Specialista na komplexní péči o nohy by pro vás měl připravit sérii vyšetření. Vyšetří vaši nožní klenbu a pomocí přístrojů změří, jakým způsobem nohy namáháte.

Informace, zda je vaše noha plochá, či nikoli, vám dá plantoskop, systém dvou zrcadel, který umožňuje podívat se zespodu na plosku nohy. Ukáže, jakým způsobem se noha dotýká podložky a jak je rozložená váha těla.

Jiné přístroje dopodrobna zmapují vaši chůzi a běh. V ordinaci podiatra poběžíte na pásu a poté budete s odborníkem analyzovat, jaké děláte chyby a k čemu mohou vést. Poté se pokusíte najít odpověď na otázku proč.



Mnohdy se přijde na to, že problémy jsou zapříčiněné jen nošením podpatků vyšších, než by bylo pro danou nohu vhodné. Vysoké podpatky mohou způsobovat také třeba další častý problém – zarůstání nehtů do kůže. I na to vás může podiatr či podolog upozornit.

Problémy někdy vyřeší pohodlná obuv

Podiatr vám v takových případech doporučí speciální vložky vyrobené na míru nebo i jinou obuv. Ta nebude sice příliš vzhledná, ale bude se vám v ní chodit komfortně a prospěje to vašim nohám.

V severní a západní Evropě jsou pohodlné boty trendem, u nás se teprve začínají rozšiřovat.

Pokud tedy máte pocit, že se vám v běžných botách nechodí dobře, zkuste navštívit například prodejny se zdravotní obuví značky Scholl, Santé, či Bama.

Odborníci zdůrazňují, že nohám by se měla věnovat stejná péče jako třeba obličeji nebo rukám. Pravidelná pedikúra a uklidňující koupele nohou často fungují jako prevence.