Nechtěla jsem riskovat rakovinu a nechala si odstranit prsa, říká Američanka

Kelly se v minulosti o prohlídky nezajímala. Vzhledem ke svému věku neuvažovala ani na chvíli nad tím, že by mohla mít rakovinu. Předpokládala, že půjde na mamograf až v pozdějším věku. K testům se dostala jen díky svému otci, u kterého lékaři zjistili mutaci genu BRCA1.

„Táta mi volal, že to u něj zjistili, zrovna když jsem byla na dovolené v Thajsku. Lékaři mu řekli, že bych měla jít na testy já i sestra. A zatímco sestra je v pořádku, u mě bylo zjištěno, že jsem na tom stejně jako táta a riziko rakoviny je velké,“ sdělila pro server Daily Mail.

Po prvotním šoku se Kelly rozhodla pro operaci. Lékaři jí navrhli odstranění obou prsou. Stejný postup před několika lety doporučili lékaři i herečce Angelině Jolie, která si prsa nechala kvůli mutaci genu odstranit a nahradit implantáty.

To samé udělala i Kelly. „V první chvíli jsem myslela, že umírám. Byl to obrovský šok. Vzápětí mi došlo, že operace bude to nejlepší řešení. Nesla jsem špatně, že nebudu nikdy kojit své dítě, ale teď se na svá prsa koukám a říkám si, že jsou docela fajn. Jsou tak pevná,“ doplnila.

Svůj příběh zveřejnila hlavně kvůli ostatním ženám. Apeluje na ně, aby se nechaly vyšetřit, zda náhodou stejnou mutaci genu nemají také. Díky tomu by mohly rakovině prsu předejít, protože budou pod pravidelným lékařským dohledem.

„Všechny ženy nejdou hned na odstranění prsou a vaječníků. Je to na každé z nás. Já jsem se pro operaci rozhodla. Kdybych to neudělala, byla bych lékaři častěji sledována. To samozřejmě budu i nyní, ale ne kvůli prsům,“ říká. Po dětech se pak rozhodne i pro odstranění ženských orgánů.

Kelly Iversonová

„Vždycky je lepší, když něco takového víte. Kdybych to já sama netušila, zřejmě bych rakovinu v dalších letech dostala a kdo ví, jak by to nakonec dopadlo. Moje babička rakovinu prsu měla dvakrát. Podruhé už boj s ní prohrála. Tak se na to prosím nevykašlete a myslete na svou budoucnost, nechte si udělat potřebné testy,“ dodala.