Masový nákyp s makaróny

500 g makarónů

5 kuřecích jatérek a prsíček

25 g sušených hub

100 g másla

1 sklenička sherry

400 g přírodních rajčat loupaných

1 vejce

3 lžíce strouhanky

špetka strouhaného muškátového ořechu

sůl

pepř

strouhaný parmezán

Těstovinu dáme vařit zvlášť do vydatného množství vřící vody, slabě osolené, a občas ji během vaření zamícháme. Když je těstovina správě uvařena, necháme ji okapat a ochutíme připravenou omáčkou. Vymažeme pekáč zbylým máslem a dno vysypeme strouhankou. Strouhanku stejnoměrně přelijeme rozšlehaným vejcem. Ochucenou těstovinu dáme do pekáče, přikryjeme ji alobalem a vložíme do trouby asi na půl hodiny.

Vyjmeme z trouby, necháme chvíli ležet a pak obsah překlopíme do servírovací mísy. Strouhaný sýr podáváme zvlášť, aby mohl být přidán podle chuti.